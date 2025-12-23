Şeyma Subaşı'nın ikinci Kur'an-ı Kerim paylaşımına tepki: "Aklımızla dalga geçiyor resmen"

Ekran görüntüsü (Sosyal medya)

"ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında bulunduğu belirlenen Şeyma Subaşı ise sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler." ifadelerini kullandı.