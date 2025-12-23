Fahiş aidat kabusu sona eriyor! Yılda bir denetim yapılacak harcamalar kayıt altına alınacak

Fotoğraf (takvim.com.tr) AİDATLARI DÜŞÜRMENİN 5 PÜF NOKTASI Site ve tesis işletme giderlerini belirlerken birçok değişkeni göz önünde bulunduruyor. Bunların başında, yıl içinde belli dönemlerde ortaya çıkan giderler, aylık olarak düzenli şekilde gerçekleşen sabit giderler ve en önemlisi de öngörülemeyen bakım-onarım masrafları geliyor. Gürevin Site Yönetimi'nin sahibi Ömer Gürevin, "Eğer düzenli bir nakit akışınız yoksa, yani aidatlarını, yakıt katkılarını ya da demirbaş giderlerine ilişkin ödemeleri yapmayan malik ya da sakin sayısı fazlaysa, bu durum operasyonel sıkıntı yaratır" dedi. Gürevin aidatları düşürmenin 5 şartını şöyle açıkladı: 1. Personel giderleri: İstihdam edilen çalışan sayısı, tesisin gerçek ihtiyacına göre optimize edilmeli. 2. Bakım ve servis hizmeti: Taşeron firmalarla yapılan anlaşmalar yıllık gözden geçirilmeli. Pazarlık gücü kullanılmalı. 3. Sarf malzeme kontrolü: Tüketilen malzemeler için piyasa araştırmaları yapılmalı, en uygun fiyatla temin edilmeli ve tüketim miktarları düzenli takip edilmeli. 4. Enerji verimliliği: Su ve elektrik gibi enerji kaynakları dikkatle izlenmeli. Gerekli tasarruf tedbirleri ve teknolojik çözümler devreye alınmalı. 5. Bütçe disiplini: Sıkı bir bütçe takibiyle operasyonel hamleler yürütülmeli.

Türk Lirası (AA) DAVA AÇMA SÜRESİ 1 AY Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, genel kurulda belirlenen aidat artışları konusunda kurula katılan kat maliki itirazlarını tutanağa yazması gerektiğini, eğer yönetim herhangi bir şekilde tutanağa bunun yazılmasını engelliyorsa bu durumun mutlaka belgelenmesi gerektiğini söyledi. Kiraz, "İtirazını yazan malikin dava açma süresi 1 aydır, genel kurula katılmayan kat malikleri açısından da kararı öğrenme tarihinden itibaren 1 ay ve her halükarda genel kuruldan itibaren 6 ay içerisinde dava açmaları zorunludur. Kat maliki 'bana bu aidat çok yüksek geliyor veya şu kalemlerin hizmet olarak sitede alınmasını istemiyorum' itirazını yapabilir ancak genel kurullarda salt çoğunluk ile alınan bütçe onayından sonra bu yapılmışsa davanın iptal ettirilmesi mümkün gözükmemektedir" dedi.