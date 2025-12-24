Mehmet Akif Ersoy soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı gözaltında!
Son dakika haberleri... TIMS&B Ceo’su Timur Savcı Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Medyada uyuşturucu, kara para, gayriahlaki ilişkilerle örülü karanlık bir ağ çözülüyor. Merkezinde Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ü ekran yüzlerinin bulunduğu yapıya yönelik soruşturmada, "uyuşturucu" ve "grup seks" iddiaları gündemi sarsarken kanalın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Soruşturma deliller ve tanık ifadeleriyle derinleşirken iş spor ve sanat dünyasına yönelik yeni operasyonlar geliyor.
YAPIMCI TİMUR SAVCI GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında TIMS&B Ceo'su ünlü yapımcı Timur Savcı da gözaltına alındı.
Detaylar gelecek...