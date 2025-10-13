SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’de Emre Mor bilmecesi: 5 aydır sahalarda yok

Sözleşmesi 2026’ya kadar sürüyor ama forma şansı bulamıyor. Emre Mor’un sessizliği, kayıp yıldız tartışmalarını alevlendirdi. 28 yaşındaki kanat, son resmi maçına 5 ay önce çıktı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2025
Fenerbahçe’de Emre Mor bilmecesi: 5 aydır sahalarda yok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adı var, sahada yok... Sarı-Lacivertli ekibin yetenekli ancak bir o kadar da istikrarsız ismi Emre Mor, bu sezon adeta kayıplara karıştı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon başında kiralık olarak gittiği Eyüpspor'dan geri dönmesine rağmen, şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı. Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Emre Mor'un akıbeti ise merak konusu. 1 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun kadroda kendisine neden yer bulamadığına dair kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik heyetin planlarında yer almadığı iddiaları gündeme geldi.
Emre Mor, son olarak 18 Mayıs 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı. O günden bu yana ise hiçbir resmi maçta sahada görülmedi... Yaklaşık 5 aydır kayıp yıldız olarak anılıyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ
Fenerbahçe'de bu sezon rotasyonda dahi düşünülmeyen Emre Mor için ocak ayı transfer dönemi büyük önem taşıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü: Erdoğan muhteşemdi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon’a yapacağız! İsrail’e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara’da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan’dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi’den bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklaması
Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
9 gün enkaz altında yaşadım! Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! 2. Lig’in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Siyonistlerin Arz-ı Mev’ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin’i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP’li ABB’deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu’nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra Aksa Tufanı talimatını bulduk dediler
Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye’nin 6-1’lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar