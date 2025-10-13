Fenerbahçe’de Emre Mor bilmecesi: 5 aydır sahalarda yok

Adı var, sahada yok... Sarı-Lacivertli ekibin yetenekli ancak bir o kadar da istikrarsız ismi Emre Mor, bu sezon adeta kayıplara karıştı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon başında kiralık olarak gittiği Eyüpspor'dan geri dönmesine rağmen, şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı. Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Emre Mor'un akıbeti ise merak konusu. 1 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun kadroda kendisine neden yer bulamadığına dair kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik heyetin planlarında yer almadığı iddiaları gündeme geldi.

Emre Mor, son olarak 18 Mayıs 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı. O günden bu yana ise hiçbir resmi maçta sahada görülmedi... Yaklaşık 5 aydır kayıp yıldız olarak anılıyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de bu sezon rotasyonda dahi düşünülmeyen Emre Mor için ocak ayı transfer dönemi büyük önem taşıyor.