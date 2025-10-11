PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Golcülerin istatistikleri flaş bir detayı ortaya çıkardı! Onuachu Sörlorth'u solladı...

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla ligdeki 29 maçta 21 gol ve 5 asistle dikkat çekerken, Alexander Sörloth aynı maç sayısında 20 gol ve 8 asist kaydetmişti. Son dönemde Nijeryalı yıldızın yüksek gol ortalaması, Bordo-Mavili takımın hücum gücünü artırıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ekim 2025
Golcülerin istatistikleri flaş bir detayı ortaya çıkardı! Onuachu Sörlorth’u solladı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un son dönemdeki gol silahı Paul Onuachu, Süper Lig performansıyla dikkat çekiyor. 2023-2025 yılları arasında Bordo-Mavili formayı giyen Nijeryalı forvet, çıktığı 29 maçta tam 21 gol kaydederek önemli bir başarıya imza attı. Bu performans, kulüp tarihine bakıldığında akıllara Alexander Sörloth'un 2019-2020 sezonundaki performansını getiriyor. Sörloth, aynı sayıdaki maçta 20 gol atarak dikkat çekmişti. Onuachu'nun sadece gol sayısındaki üstünlüğü değil, aynı zamanda oyun katkısı da öne çıkıyor. Nijeryalı oyuncu, 29 maçta 5 asist yaparak takımının skor yükünü üstlendi. Sörloth ise aynı maç sayısında 8 asistle pas yüzdesi anlamında biraz daha önde olsa da, gol sayısında Onuachu'nun gerisinde kaldı. Onuachu'nun yüksek gol ortalaması, takımın skor üretme kapasitesini artırırken, Sörloth'un oyun içi desteği ve asistleri de hücumu çeşitlendirmede etkili olmuştu. Özetle, Paul Onuachu'nun 29 maçta 21 gol ve 5 asistlik performansı, Trabzonspor'da son yıllarda gördüğümüz en etkileyici hücum performanslarından biri olarak kayıtlara geçti


Paul Onuachu forma giydiği maçlarda yaptığı skor katkısıyla Norveçli forvet Sörloth'u geride bırakmayı başardı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni Minguzzi yasası
Aynadaki Yabancı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Trump’tan Çin’e sert misilleme: Görüşmemiz için bir neden kalmadı
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de İsrail’e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
ABD’de askeri tesiste patlama: Ölü ve yaralılar var
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
AK Parti itiraz etmişti! CHP’nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze’ye dönüş başladı | Lübnan’a saldırı
Gazze’deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Baklava kutusundaki rüşvette şok detaylar ortaya çıktı: CHP’li Mehmet Engin Tüter’den boşluğuma geldi savunması!
İşte Gazze’de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
CHP’li Mehmet Ali Orpak’tan skandal: İçki fotoğrafıyla hayırlı cumalar mesajı paylaştı
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti
CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize’de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz Serdar Öktem suikastında İspanya misillemesi! Talimat ’Daltonlar’dan suikast timi ’Gündoğmuş’tan! | Tetikçiler kamerada! Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada! Victor Osimhen’den transfer itirafı! Ölmüş babamı son kez göremedim Victor Osimhen'den transfer itirafı! "Ölmüş babamı son kez göremedim" Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti Milan’ın yıldızı Galatasaray’a! Eski aşk alevlendi Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi Yardım meleği’nin maskesi düştü: Evinden külçe altın çıktı Yardım meleği’nin maskesi düştü: Evinden külçe altın çıktı