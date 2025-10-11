Golcülerin istatistikleri flaş bir detayı ortaya çıkardı! Onuachu Sörlorth’u solladı...

Trabzonspor'un son dönemdeki gol silahı Paul Onuachu, Süper Lig performansıyla dikkat çekiyor. 2023-2025 yılları arasında Bordo-Mavili formayı giyen Nijeryalı forvet, çıktığı 29 maçta tam 21 gol kaydederek önemli bir başarıya imza attı. Bu performans, kulüp tarihine bakıldığında akıllara Alexander Sörloth'un 2019-2020 sezonundaki performansını getiriyor. Sörloth, aynı sayıdaki maçta 20 gol atarak dikkat çekmişti. Onuachu'nun sadece gol sayısındaki üstünlüğü değil, aynı zamanda oyun katkısı da öne çıkıyor. Nijeryalı oyuncu, 29 maçta 5 asist yaparak takımının skor yükünü üstlendi. Sörloth ise aynı maç sayısında 8 asistle pas yüzdesi anlamında biraz daha önde olsa da, gol sayısında Onuachu'nun gerisinde kaldı. Onuachu'nun yüksek gol ortalaması, takımın skor üretme kapasitesini artırırken, Sörloth'un oyun içi desteği ve asistleri de hücumu çeşitlendirmede etkili olmuştu. Özetle, Paul Onuachu'nun 29 maçta 21 gol ve 5 asistlik performansı, Trabzonspor'da son yıllarda gördüğümüz en etkileyici hücum performanslarından biri olarak kayıtlara geçti



Paul Onuachu forma giydiği maçlarda yaptığı skor katkısıyla Norveçli forvet Sörloth'u geride bırakmayı başardı