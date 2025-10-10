Hakan Çalhanoğlu milli formayla 100’ler kulübüne girecek

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bulgaristan ile oynayacağı maçta forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak. Hakan, A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi. Hakan, Türkiye'nin 5-0 kazandığı maçın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu. İnter formasını giyen Çalhanoğlu, 99 kez giydiği Ay-Yıldızlı forma ile 21 kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta atan Hakan, son golünü ise 23 Mart 2025'te Türkiye'nin deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiği Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kaydetti.



