PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hakan Çalhanoğlu milli formayla 100'ler kulübüne girecek

Milli Takımımız’ın kaptanı, Bulgaristan maçında forma giymesi durumunda 100. kez Ay-Yıldızlı formayı giyecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2025
Hakan Çalhanoğlu milli formayla 100’ler kulübüne girecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bulgaristan ile oynayacağı maçta forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak. Hakan, A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi. Hakan, Türkiye'nin 5-0 kazandığı maçın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu. İnter formasını giyen Çalhanoğlu, 99 kez giydiği Ay-Yıldızlı forma ile 21 kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta atan Hakan, son golünü ise 23 Mart 2025'te Türkiye'nin deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiği Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kaydetti.


Türkiye'nin yıldızı Hakan Çalhanoğlu, milli forma altında 99 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, İnter'de başarılı bir performans ortaya koyuyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze’de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas’tan Türkiye’ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu’nu hizmete açacak
Takas Bank
Promosyona Ekim zammı! Emekliye 32 bin TL müjdesi | İşte detaylar...
Umudun Anahtarı Erdoğan! mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize’de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Borsa İstanbul
Bakan Fidan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti
ABD Başkanı Trump’tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan’a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır sorusu geceye damga vurdu!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas’a tebrik İsrail’e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Serdar Öktem suikastında İspanya misillemesi! Talimat ’Daltonlar’dan suikast timi ’Gündoğmuş’tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP’li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...