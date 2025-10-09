Kenan Yıldız yükselen değeriyle gündemi alt üst ediyor! Serie A’nın en pahalı 3. futbolcusu... Herkes onu konuşuyor

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız güncellenen piyasa değeriyle 75 milyon euroya ulaşmış ve en değerli Türk oyuncu olmuştu. Avrupa'nın devlerinin yakından takip ettiği 20 yaşındaki futbolcu güncellenen değeriyle birçok ünvanı da eline geçirmiş oldu. Kenan, Juventus'un en değerli oyuncusu oldu. Milli futbolcu, Serie A'nın en değerli 3. oyuncusu, dünyanın da değerli 35. oyuncusu konumunda. Yıldız futbolcu dünyanın en değerli 3. sol kanat oyuncusu olurken yaşıtları arasında en değerli 2. oyuncu konumunda bulunuyor. Juventus'un bu sezonki en büyük hücum silahı olan yıldız futbolcu Torino ekibiyle bu sezon 8 maça çıktı. Yıldız futbolcu 2 gol, 4 asiste imza attı