PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kenan Yıldız yükselen değeriyle gündemi alt üst ediyor! Serie A'nın en pahalı 3. futbolcusu... Herkes onu konuşuyor

Kenan Yıldız 75 milyon euro ile Juventus’un en değerli futbolcusu olurken, dünyanın da en pahalı 3. sol kanat oyuncusu durumuna geldi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2025
Kenan Yıldız yükselen değeriyle gündemi alt üst ediyor! Serie A’nın en pahalı 3. futbolcusu... Herkes onu konuşuyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız güncellenen piyasa değeriyle 75 milyon euroya ulaşmış ve en değerli Türk oyuncu olmuştu. Avrupa'nın devlerinin yakından takip ettiği 20 yaşındaki futbolcu güncellenen değeriyle birçok ünvanı da eline geçirmiş oldu. Kenan, Juventus'un en değerli oyuncusu oldu. Milli futbolcu, Serie A'nın en değerli 3. oyuncusu, dünyanın da değerli 35. oyuncusu konumunda. Yıldız futbolcu dünyanın en değerli 3. sol kanat oyuncusu olurken yaşıtları arasında en değerli 2. oyuncu konumunda bulunuyor. Juventus'un bu sezonki en büyük hücum silahı olan yıldız futbolcu Torino ekibiyle bu sezon 8 maça çıktı. Yıldız futbolcu 2 gol, 4 asiste imza attı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye masada ateşkes anlaşmasında sıcak gelişme! ABD Başkanı Trump duyurdu: Gazze’de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas Türkiye’ye teşekkür etti...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar! İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi
Takas Bank
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar: Suriye’den en önemli sorun İsrail! Gazze’de ateşkes için 4 husus
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Borsa İstanbul
Tezkere kabul edildi: TBMM’den İsrail’e ortak uyarı! Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM’ye de yapılmıştır
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener’in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin faşist siyasetine sert tepki: Sayın Özel yemezler
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Türk Telekom
Son dakika: CHP’li Ankara’da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane’nin G.Saray’a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Akdeniz’deki haydutlara sert tepki: İsrail aklını başına almalı
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe’ye yıldız yağacak
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM’de 1 saatlik zirve