Jakobs’un çözülmeyen düğümü

Senegal Milli Takımı ile Galatasaray arasında Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle gerilim yaşanıyor. Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadroya davet edilen Galatasaraylı Ismail Jakobs'un, sakatlığı sebebiyle İstanbul'da kaldığı bildirildi. Senegal Futbol Federasyonu bu durumla ilgili Galatasaray'dan açıklama talep eden bir mektup gönderdi. Federasyon, Jakobs'un sakatlığının kendi sağlık ekibi tarafından incelenebilmesi amacıyla oyuncunun milli takım kampına gönderilmesini istedi.