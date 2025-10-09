Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray’ın isim yeniden yan yana geldi! Sosyal medya paylaşımları transfer dedikodularını gündeme getirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Nusret'in restoranında görüntülendi. Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan İnter'in yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun Nusret'in restoranındaki fotoğrafının sosyal medyadan paylaşılması sonrasında transfer iddialarını beraberinde getirdi. İki fotoğrafın aynı gün çekildiği öne sürüldü. Çünkü, Nusret'in giydiği tişört üzerindeki lekeler birbirini tutuyordu.



2027 YILINDA SONA ERİYOR

Yaz transfer sezonunda adı Galatasaray dışında Fenerbahçe ile de anılan Hakan Çalhanoğlu'nun İnter ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Milli oyuncu, İtalyan ekibinde bu sezon 6 karşılaşmada boy gösterirken 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan 31 yaşındaki başarılı orta saha, her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiriyor. Sarı- Kırmızılı kulübün devre arasında Çalhanoğlu'nu transfer etmek için harekete geçeceği iddia edildi.

Nusret'in tişörtündeki lekenin iki resimde de aynı olması iddiaları güçlendirdi.



Nusret aynı mekanda Hakan Çalhanoğlu ile poz verdi.