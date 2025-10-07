TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu flaş açıklamalar yaptı

ASPOR'a çıkan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF'de 15 aydır görevde bulunduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Burada harcadığım 15 aylık mesaiyi kendi işim için harcamadım. Her gün 09.00'da gidiyoruz kimseye mavi boncuk dağıtmıyoruz. TFF'de kalmak için de kimseye boyun eğme gibi bir durumumuz yok" dedi.

Allah'ın kendilerine yanmış yapmayı nasip etmemesini söyleyen TFF Başkanı, "Tam başarılıyım demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Yakın zamana kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı" ifadesini kullandı.



DEVRİM YAPIYORUZ

Yöneticilerin bazı söylemlerine hak verdiklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Ancak biz devrim, değişim yapıyoruz. Çarpıklık var, bu da eskiden gelen sorunlar. Geçen sene sisteme hakim değildik, ikinci yarıdan sonra hakim olmaya başladık.

Bizim gideceğimizi düşünüyorlardı.

Hakemleri birileri kolundan tutmuş götürmüş. Biat alışkanlığını kaldırdık. Ben bunu hakemlerden istemiyorum. Sahada sahanın hakimi hakemler. Kendi şerefini, aile şerefini, ilinin şerefini ve çalıştığın kurumun şerefini koruyacaksın. Bunun dışında biata ne gerek var" dedi.

TRABZONSPORLU OLDUĞUMU HİÇ KİMSE TARTIŞAMAZ

Hacıosmanoğlu kendisinin Trabzonsporluluğunu hiç kimsenin tartışamayacağını ifade ederek, "Bu bizim çocukluk aşkımız.

İroni yaptık kanımız bordo mavi diye. Hiçbir takıma düşmanlık beslemeyiz" dedi.



DERBİYİ KADIN HAKEM YÖNETSİN

TFF Başkanı Süper Lig'in 2. yarısında derbi maçı olmasa da bir kadın hakemin maç yönetmesini istediğini ifade ederek, "Benim hedefim bir derbi karşılaşmasını bir kadın hakemin yönetmesi. Bunun olmaması için bir neden görmüyorum" ifadesini kullandı.



KARDEŞLER TALİMAT GEREĞI CEZA ALDI

İBRAHIM Hacıosmanoğlu hakem Arda Kardeşler'in ceza almasıyla ilgili olarak, "Arda Kardeşler ile ben herhangi bir görüşmede bulunmadım.

Benim bu konudaki muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız bizim talimatlarımız var.

Kendisi bu talimatlar doğrultusunda ceza aldı" açıklamasında bulundu.



DERBİDE KURAL HATASI YOK

GALATASARAYBeşiktaş derbisinde kural hatası olduğu yolundaki iddialarla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Derbide kural hatası yok. O bir hakem hatası" dedi. TFF Başkanı VAR odasını canlı yayınlamak istediklerini ama kuralların buna izin vermediğini ifade etti.

