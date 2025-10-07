Sarı-lacivertliler’de Tedesco’nun karnesi zayıf

Fenerbahçe'nın İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco Sarı-Lacivertliler'in başında 7. maçına Samsun karşısında çıktı. 7 maçta aldığı 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle eleştirilen 39 yaşındaki çalıştırıcı yüzde 42 galibiyet yüzdesi ve 1.71 puan ortalaması tutturarak kariyerinin en kötü ikinci başlangıcına imza attı. Daha önce aynı galibiyet yüzdesini Rus ekibi Spartak Moskova'nın başında yakalayan Tedesco çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 1,57'lik ortalama yakalamıştı. Genç teknik adam en yüksek rakamlarını ise Belçika Milli Takımı ile elde etti. 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Tedesco, yüzde 85 galibiyet yüzdesi ve 2.71'lik puan ortalaması yakalamıştı.