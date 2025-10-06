PODCAST CANLI YAYIN
Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe’nin

F.Bahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerek 3’te 3 yaptı ve lider oldu.

06 Ekim 2025
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta maçında derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada ve 67. dakikada Marta Gox kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 16. dakikada Esra Manya'dan geldi. Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Kanarya, liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı... Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Hakkarigücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ise 1207 Antalya ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Sarılacivertliler attığı 2 golle derbide 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.

