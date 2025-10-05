Fener Samsun’da ölüm kalım maçına çıkacak!

Süper Lig'in 8. haftasında F.Bahçe bugün saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile oynayacak. Kanarya yenerse G.Saray ile puan farkı 4'e düşecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-Lacivertliler ligde 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan almayı başardı. Kırmızı-Beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ligde 12 puan topladı. Hafta içinde F.Bahçe Avrupa Ligi'nde; Samsunspor da Konferans Ligi'nde çıktığı maçlardan galip ayrıldı.

KANARYA HAZIR KITA

Fenerbahçe'de dün Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Reaksiyon koşularıyla devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Samsunspor maçının mesaisi taktiksel ve bireysel programların ardından tamamlandı.



5 FUTBOLCU KADRODA YOK

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Jhon Duran'ın yanı sıra henüz hazır durumda olmayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir ve Rodrigo Becao Samsun maçı kadrosunda yer almadı.



