Derbi nefesleri kesti! Yüksek tansiyonlu maç berabere bitti... Kırmızı kart iki gol çıkan kavgalar! Dev maçta her şey vardı... Kazanan hariç!

Nefesleri kesen derbiden kazanan çıkmadı... Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ve Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Böylece Cimbom'un 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 10. dakikada Emirhan'ın kafa vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. 12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun'un vuruşunu Uğurcan çeldi. Altıpas içinde topu tamamlayan Abraham ağları sarstı: 0-1.



NDIDI'DEN ÇOK BÜYÜK HATA

34. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Rafa Silva'yı gole giderken düşüren Davinson Sanchez direkt kırmızı kart gördü. 55. dakikada Galatasaray beraberliği yakaldı. Torreira'nın Ndidi'ye presinin ardından ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İlkay Gündoğan yaptığı düzgün vuruşla skoru 1-1'e taşıdı. 74. dakikada sağ kanattaki Cengiz Ünder'in pasında altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa'nın vuruşunda, top üstten auta gitti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve derbiden taraflar 1'er puanla ayrıldı