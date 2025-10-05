Buruk beraberliğe rağmen oyuncularını övdü!

SON DAKİKA
Okan Buruk: "Maç beklediğimiz gibi geçti.1 kişi eksikken bile rakipten ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum. Kazanabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Sahaya doğru yayıldık. Günün sonunda puan kaybı için üzüldük. Daha fazla üretebilirdik" dedi.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinden sonra maçın beklediği gibi başladığını söyledi. Rakibin topu kendilerine bıraktığını belirten Buruk, "Orkun'un koşusuna doğru cevap vermeliydik. Böyle bir gol yedik. Rakibin sol tarafta savunma zaafı vardı. Bunu kullanmak istedik. Üretebilirdik. İstemediğim şey uzun toplar. Uzun topta Singo'yu sakatladık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlemek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık. 1 kişi eksikken rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik" ifadesini kullandı.

MAÇI GALİP BİTİREBİLİRDİK
Mücadelelerinden dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Buruk, "Kazanabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Biraz daha dikkatli olsaydık 3 puanı alabilirdik. Günün sonunda puan kaybı için üzüldük. Singo'nun sakatlığına üzüldük. Durumuna bakacağız. MR'a göre karar vereceğiz. Umarım önemli bir şeyi yoktur" dedi.

İLK BERABERLİK
Beşiktaş bu sezon ilk kez berabere kaldı. Siyah-Beyazlı takım dünkü maça kadar ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi almıştı. Beşiktaş ilk beraberliğini Galatasaray karşısında almış oldu. Sarı-Kırmızılılar'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş böylece ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrılmış oldu.

RAFA SİLVA'NIN DAVİNSON AŞKI
Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesine neden olan Rafa Silva geçen sezon da Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçta Kolombiyalı yıldızı ekarte ederek güzel bir gol atmıştı. Portekizli yıldız dün de Sanchez'in ipini çeken isim oldu. Gole giderken Sanchez tarafından faule maruz kalan Rafa Silva rakibinin kırmızı kart görmesini sağladı.

SERGEN YALÇIN KADROYU BOZMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u mağlup ettikleri kadroyu bozmayarak Galatasaray derbisinde aynı 11 ile sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Abraham ise ilk kez ilk 11'de oynadı.

KURAL HATASI İDDİASI
Eski hakem Deniz Çoban Osimhen'in sakatlığı için hakemin oyunu durdurmasından sonra oyunun hakem atışıyla başladığını söyleyerek, "10 saniye sonra Beşiktaş'ın oyuncu değiştireceği uyarısı geldi. Oyun devam ettiği durumda oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Bu bir kural hatasıdır. Derbi tekrar edilebilir" iddiasında bulundu.

UĞURCAN: BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ
Uğurcan Çakır Beşiktaş beraberliğinin ardından, "Liverpool maçı sonrasında kısa sürede derbiye çıkmak zor. 10 kişi kaldıktan sonra herkes iyi mücadele etti. Takım arkadaşlarım karakter ve yürek koydu. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz" dedi.

