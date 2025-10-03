PODCAST CANLI YAYIN
Karadeniz ekibi Varşova'yı tek golle yıktı! Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı

UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

03 Ekim 2025
UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz 10. dakikada öne geçti. Mouandilmadji'nin dokunduğu topta defansın arkasına iyi sarkan Musaba'nın ters ayağıyla vurduğu şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1. 47. dakikada Wojciech Urbanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

2. GOLE ÇOK YAKLAŞTIK
51'de Samsun 2. gole çok yaklaştı. Marius'un kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. 80. dakikada ev sahibinin Rajovic'le attığı gol VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi Kalan bölümde gol olmadı ve Samsun 3 puanı kaptı

