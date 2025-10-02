SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tedesco zaman istiyor!

Nice maçının zor geçeceğini belirten İtalyan teknik adam takımla ilgili olarak, “Geldiğimden beri tam anlamıyla 6 idman gerçekleştirdik. Yapmamız ve çalışmamız gereken çok şey var. Bunun için gayret ediyoruz”dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2025
Tedesco zaman istiyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FenerbahçeTeknik Direktörü Domenico Tedesco Nice maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İtalyan teknik adam, "Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım!" ifadelerini kullandı. Tedesco, "Sanırım geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir, bunu da kabul etmek lazım. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam, analiz yaparım. Kaybettiğimizde bazen sorunu görürüm ve düzeltmeye çalışırım" ifadelerini kullandı

BİRAZ ZAMAN LAZIM
Domenico Tedesco sakatlığı bulunan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran ile ilgili, "Onun sakatlığı normal bir sakatlık değil. Uzmanlarla oturduk ve problemin nedenini bulduk. Onun için biraz zaman lazım" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail’in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 25 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! Sumud Filosu’na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez
Casper
Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13’ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20’ye yaklaşacak...
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki resepsiyonda F-35 açıklaması: Trump’a para verdiğimizi hatırlattım
Gazze’ye yola çıkan Sumud Filosu’ndan Takvim’e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: Bu benden aldığınız son mesaj olabilir
Başkan Erdoğan’dan TBMM’nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner’e kara para soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Başkan Erdoğan TBMM’de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
İsrail’den Gazze’de Netzarim Koridoru’na saldırı! Filistinlilere sürgün dayatması
TAKVİM Galatasaray’ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler’i dize getirdi
Başkan Erdoğan’dan biriz beraberiz mesajı: DEM Parti’den İYİ Parti’ye tek tek gitti
CHP’den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! Cüzi ücretlerle gelecekler
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Böyle bir talep beklemiyorduk
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini’den Başkan Erdoğan için Büyük Türk manşeti!
Domenico Tedesco’dan yıkım ekibi! Fenerbahçe’nin Nice maçı 11’i netleşti
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Trabzon’da büyük panik! İnsansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi Trabzon’da büyük panik! İnsansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde... Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde... Milli gururumuz KIZILELMA’dan yeni başarı: Orta irtifa testleri başarıyla tamamlandı Milli gururumuz KIZILELMA'dan yeni başarı: Orta irtifa testleri başarıyla tamamlandı Dilan Çiçek Deniz ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Bitmesi gerekenler bitti Dilan Çiçek Deniz ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Bitmesi gerekenler bitti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP’ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında