Tedesco zaman istiyor!

FenerbahçeTeknik Direktörü Domenico Tedesco Nice maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İtalyan teknik adam, "Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım!" ifadelerini kullandı. Tedesco, "Sanırım geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir, bunu da kabul etmek lazım. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam, analiz yaparım. Kaybettiğimizde bazen sorunu görürüm ve düzeltmeye çalışırım" ifadelerini kullandı

BİRAZ ZAMAN LAZIM

Domenico Tedesco sakatlığı bulunan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran ile ilgili, "Onun sakatlığı normal bir sakatlık değil. Uzmanlarla oturduk ve problemin nedenini bulduk. Onun için biraz zaman lazım" ifadelerini kullandı.



