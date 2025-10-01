PODCAST CANLI YAYIN
Uğurcan Çakır maça damga vurdu!

Tecrübeli file bekçisi kalesine gelen son 12 isabetli şutun 12’sini de kurtarmayı başardı

Giriş Tarihi :01 Ekim 2025
Uğurcan Çakır maça damga vurdu!

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Liverpool karşısında alınan galibiyette önemli rol oynadı. Uğurcan Çakır savunmadaki arkadaşlarını sık sık uyarırken performansıyla alkışlandı. Uğurcan kaleye gelen son 12 isabetli şutun 12'sini kurtarmayı bildi. Sarı-Kırmızılı eldiven Liverpool önünde de 4 net kurtarış yaptı. Topla 43 kez buluşan Uğurcan Çakır yüzde 47 isabetli pas ortalaması yakaladı. Uğurcan Liverpool'un atakları karşısında rakip oyunculara geçit vermeyerek tam not aldı


Uğurcan Çakır kalesinde yine devleşirken 3 puanda çok önemli bir rol oynadı

