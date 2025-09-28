Paralimpik sporcularımız büyük bir başarıya imza attı! Defne Kurt 7 günde 5 altın madalya kazandı

Paralimpik sporcularımızdan tarihi başarılar... Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalya kazanarak göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Singapur'daki organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını elde ederek Türk spor tarihinde bir ilke imza attı. Kurt, 7 günde 5. altın madalyasını kazandı. Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda ise Öznur Cüre Girdi ve Büşra Fatma Ün'den oluşan makaralı yay takımımız, finalde Hindistan'ı 152-148 yenerek altına uzandı. Öznur Cüre Girdi ve Kenan Baboğlu'ndan oluşan makaralı yay karışık takımımız, gümüş madalyanın sahibi oldu. Girdi, makaralı yayda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.



AŞIK'TAN İKİ ALTIN

İzmirli down sendromlu sporcu Kadriye Berfin Aşık, Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda tenis branşında iki altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Antrenörüyle birlikte sıkı bir çalışma yürüten Aşık, dünya şampiyonasına da hazırlık yapıyor.