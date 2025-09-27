TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail derhal men edilmeli!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA, UEFA ve dünya genelindeki futbol federasyonlarına resmi bir mektup gönderdi. Hacıosmanoğlu, İsrail'in Gazze ve çevresinde sürdürdüğü insanlık dışı ve hukuk tanımaz saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası futbol kurumlarının bu duruma daha fazla sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.



AYNI KARARLILIĞI GÖREMEDİK

Mektubunda, FIFA ve UEFA'nın Rusya'yı Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından yalnızca dört gün içinde uluslararası spor organizasyonlarından men ettiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu "Filistin söz konusu olduğunda aynı kararlılık ve hassasiyeti göremiyoruz. İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir" dedi.

ZAMANI GELDİ!

Hacıosmanoğlu "Artık FIFA ve UEFA'nın harekete geçme zamanı gelmiştir" diye konuştu.



IRKÇILIĞA KARŞI SIFIR TOLERANS

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub'un imzasını taşıyan ve "FIFA'ya somut eylem çağrısı: ırkçılık, apartheid, kışkırtma ve suç ortaklığına sıfır tolerans" başlıklı 7 sayfalık mektupta, İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından derhal çıkarılması talep edildi.



UEFA ACİL TOPLANTI YAPABİLİR

Normal şartlarda UEFA Genel Kurulu, aralıkta düzenleniyor. Diplomatik kaynaklara göre, BM'nin İsrail hakkında yaptığı son açıklamanın ardından UEFA'nın, acil bir toplantı yapmayı planladığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, olağanüstü genel kurul toplanırsa, İsrail'in UEFA bünyesindeki futbol müsabakalarından men edilmesi gündeme gelebilir.