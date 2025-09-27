PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan FIFA ve UEFA'ya çağrı: İsrail derhal men edilmeli!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gazze’deki insanlık dışı saldırılar nedeniyle FIFA ve UEFA’ya çağrı yaptı: “İsrail derhal tüm sportif müsabakalardan men edilmelidir”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2025
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail derhal men edilmeli!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA, UEFA ve dünya genelindeki futbol federasyonlarına resmi bir mektup gönderdi. Hacıosmanoğlu, İsrail'in Gazze ve çevresinde sürdürdüğü insanlık dışı ve hukuk tanımaz saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası futbol kurumlarının bu duruma daha fazla sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

AYNI KARARLILIĞI GÖREMEDİK
Mektubunda, FIFA ve UEFA'nın Rusya'yı Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından yalnızca dört gün içinde uluslararası spor organizasyonlarından men ettiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu "Filistin söz konusu olduğunda aynı kararlılık ve hassasiyeti göremiyoruz. İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir" dedi.

ZAMANI GELDİ!
Hacıosmanoğlu "Artık FIFA ve UEFA'nın harekete geçme zamanı gelmiştir" diye konuştu.

IRKÇILIĞA KARŞI SIFIR TOLERANS
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub'un imzasını taşıyan ve "FIFA'ya somut eylem çağrısı: ırkçılık, apartheid, kışkırtma ve suç ortaklığına sıfır tolerans" başlıklı 7 sayfalık mektupta, İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından derhal çıkarılması talep edildi.

UEFA ACİL TOPLANTI YAPABİLİR
Normal şartlarda UEFA Genel Kurulu, aralıkta düzenleniyor. Diplomatik kaynaklara göre, BM'nin İsrail hakkında yaptığı son açıklamanın ardından UEFA'nın, acil bir toplantı yapmayı planladığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, olağanüstü genel kurul toplanırsa, İsrail'in UEFA bünyesindeki futbol müsabakalarından men edilmesi gündeme gelebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Başkan Erdoğan’dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer’a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
THY’den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’ye İletişim Başkanı Duran’dan sert tepki: Acziyet ve kötü niyet göstergesidir
Cimbom’dan 7’de 7! Alanyaspor - Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU
BM’de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi’den Filistin’i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Son dakika haberi! Güllü’nün son anları A Haber’de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: Eyvah düşmüş koş!
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP’li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ı partiden ihraç etti
Galatasaray’dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke’den sol bek kararı! Trabzonspor’un ilk 11’i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı