Manisa'da dehşet: Ercan Özer eşi Emine Özer'in boğazını kesti
Manisa'da Ercan Özer (83), aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen eşi Emine Özer’i (72) evde yatağında uyurken boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından torununu arayıp "Babaannenizi öldürdüm" dediği belirtilen Özer, ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Ercan Özer, eşi Emine Özer'i bıçakla öldürdü.
- Olay, Topçuasım Mahallesi'ndeki bir apartmanın son katında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
- Ercan Özer, torununu arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.
- Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Emine Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
- Polis ekipleri Ercan Özer'i gözaltına alırken, Emine Özer'in cenazesi morga kaldırıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki Ercan Özer, 72 yaşındaki eşi Emine Özer'i yatağında uyurken boğazını bıçakla kesip, öldürdü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Topçuasım Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi.
Aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan 2 çocuk babası Ercan Özer, eşi Emine Özer'in evde yatağında uyurken bıçakla boğazını kesti.
TORUNLARINI ARADI: BABANENİZİ ÖLDÜRDÜM
Emine Özer kanlar içinde kalırken, Ercan Özer'in olayın ardından torununu arayıp, 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtildi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer'in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.