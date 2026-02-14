Son dakika: YouTuber Berkcan Güven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Son dakika: İstanbul merkezli “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan ünlüler arasında yer alan Youtuber Berkcan Güven ve “Toşko” olarak tanınan Mazlum Aktürk’ün uyuşturucu testi pozitif çıktı.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
- Mahkemeye çıkarılan tüm şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
- Yapılan tetkikler sonucunda Youtuber Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı tespit edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal ile birlikte Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
UYUŞTURUCU TESTLERİ SONUÇLANDI
Serbest bırakılmasının ardından edit video paylaşan "Toşko" olarak tanınan Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı. (Kokain, metanfetamin, esrar)
Youtuber Berkcan Güven'in uyuşturucu testi (thc-esrar) pozitif çıktı.