Son dakika: YouTuber Berkcan Güven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Yapılan tetkikler sonucunda Youtuber Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal ile birlikte Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı.