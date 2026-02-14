Karadeniz'de yine aynı senaryo! Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ilk yarıda 2 gol attı (AA)

TALISCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca, İsmail Yüksek'in pası sonrası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla kaleci Onana'yı 15. dakikada mağlup etti. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılmasının ardından forvet pozisyonunda görev alan Talisca, bu rolde oynadığı son iki maçta iki kez ağları havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, 13'ü ligde olmak üzere bu sezon 35 maçta 21 gole ulaştı; ayrıca 4 asist üretti.