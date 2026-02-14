Karadeniz'de yine aynı senaryo! Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi nefes kesti. Mücadelede iki takım da attığı gollerle coşkuyu katlarken Kanarya, rakibini geçen sezonki gibi 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli daha aşarak 3 puanın sahibi oldu. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini Ernest Muçi ve Paul Onuachu attı. Sarı lacivertliler ise Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio ile galibiyeti koparan taraf oldu.
Fırtına sahadan puansız ayrılırken gelecek hafta Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Domenico Tedesco ve öğrencileri ise UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Asensio'nun sağ kanattan yerden ortasında arka direkte Skriniar'ın vuruşunda Lovik topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.
7. dakikada Pina'nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Muçi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti. 1-1
28. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.
33. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.
34. dakikada Augusto'nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı ikim hamlede kontrol etti.
35. dakikada sol kanattan Asensio'nun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
43. dakikada Lovik'in sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 2-2
TRABZON DEPLASMANINDA 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Trabzonspor karşılaşmasına iki değişiklikle çıktı. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine sarı kart cezası sona eren Milan Škriniar ilk 11'e dönerken, Dorgeles Nene'nin yerine İsmail Yüksek görev aldı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Sarı-lacivertliler mücadeleye Ederson, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca 11'iyle başladı. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Musaba, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen ve Sidiki Cherif yer aldı.
LEVENT MERCAN 8 MAÇ SONRA KADRODA
Turkcell Süper Kupa finalinin ardından sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve yaklaşık 5 hafta takımdan ayrı kalan Levent Mercan, son iki antrenmanda takımla çalışmasının ardından Trabzon deplasmanı kadrosuna dahil edildi. Levent, bu süreçte Süper Lig'de 4, UEFA Europa League ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise ikişer maçta forma giyememişti.
2 EKSİKLE SAHADA
Tedavisi süren Archie Brown ile hafif sakatlığı bulunan Edson Álvarez, Trabzon kamp kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda bu iki isimden yoksun sahaya çıktı.
DERBİDE KADRO DEĞİŞMEDİ
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken teknik heyet geçen haftaki galibiyetin şablonunu korudu. Teknik direktör Fatih Tekke, deplasmanda Samsunspor karşısında alınan 3-0'lık sonuçta sahaya çıkan ilk 11'i bozmadı. Bordo-mavililer derbide Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi ve Onuachu 11'iyle sahada yer aldı.
SAVIC 4 MAÇ SONRA KADRODA
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Edin Višća ile Oleksandr Zubkov maç kadrosunda yer almadı. İyileşen Stefan Savić ise ligde 4 maç aranın ardından yeniden kadroya dahil edildi.
PAPARA PARK'TA TRİBÜNLER DOLDU
Taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Yüksek fiyatlı olmasına rağmen satışa çıkan biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükendi ve 41 bin 461 kişilik Papara Park tamamen doldu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda misafir takım seyircisine yer ayrılmayan karşılaşmada, konuk tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.
DERBİ ÖNCESİ ÖZEL ETKİNLİK
Maç öncesinde stadyumda özel bir etkinlik düzenlendi. Burak Yeter'in kulüp için hazırladığı özel eserlerle tribünler maç atmosferine erken girdi. Protokol tribününde ise İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmayı takip etti.
CARDOZO'YA PLAKET
Derbiyi izlemek üzere kente davet edilen eski futbolcu Óscar Cardozo'ya, kulübe verdiği emek dolayısıyla başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket takdim edildi. Cardozo, plaketin ardından tribünleri "Bize her yer Trabzon" sözleriyle selamladı.
TRİBÜNDE ÖZEL KONUKLAR
Maç öncesi kentte yapılan bir sokak röportajında derbi tercihiyle gündem olan Mehmet Ziya Odabaş ile eşi İnci Odabaş, kulübün davetiyle karşılaşmayı birlikte izledi.
"FUTBOLA AŞIĞIZ, KÜFÜRE KARŞIYIZ" MESAJI
İki takım oyuncuları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan ve üzerinde "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazan pankartla sahaya çıktı.
ERNEST MUÇİ DERBİDE DE SAHNEDE
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Arnavut yıldız Ernest Muçi, Fenerbahçe derbisinde de skor katkısı verdi. Savunmadan Nwaiwu'nun gönderdiği uzun pasa hareketlenen Muçi, Jayden Oosterwolde ve Milan Škriniar'ı geçerek aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Kasım ayı sonundan itibaren ligde form grafiğini yükselten 10 numara, son 12 lig maçında 10. golünü atarken 3 asistlik katkı sağladı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıkan Muçi, 12 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
TALISCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca, İsmail Yüksek'in pası sonrası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla kaleci Onana'yı 15. dakikada mağlup etti. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılmasının ardından forvet pozisyonunda görev alan Talisca, bu rolde oynadığı son iki maçta iki kez ağları havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, 13'ü ligde olmak üzere bu sezon 35 maçta 21 gole ulaştı; ayrıca 4 asist üretti.
TRABZONSPOR'DAN GOL İTİRAZI
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 15. dakikada Anderson Talisca ile skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekip, gol öncesinde asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle itirazda bulundu. Hakem Halil Umut Meler, itirazlar sürerken kulaklığını göstererek inceleme yapıldığını işaret etti. VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, yaklaşık iki dakika süren kontrolün ardından gol kararını onayladı ve oyun santrayla yeniden başladı.
MATADORUN ŞOVU TRABZON'DA SÜRDÜ
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Trabzon deplasmanında da performansıyla öne çıktı. Kısa paslarla hızlanan atakta Anderson Talisca topu sol kanada taşıdı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanı çaprazından geriye çıkardığı topa penaltı noktasının hemen solundan sol ayağıyla gelişine vuran Asensio, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu.
14 MAÇIN 12'SİNDE SKORA DOKUNDU
İspanyol futbolcu, ligdeki istikrarlı grafiğini bu karşılaşmada da sürdürdü. Marco Asensio, son 14 lig maçının 12'sinde gol ya da asist üreterek skora doğrudan katkı sağladı.