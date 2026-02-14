Münih’te PKK propagandası duvara tosladı: Rutte’den gündem dışı resti

Suriye'de ademi merkeziyetçi hayalleri suya düşem terör örgütü PKK/YPG'ın hamiliğine soyunan Barzani yönetimi de konferansta yer aldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli çevrelerin Münih'te diplomatik temaslarda bulunması dikkat çekerken, Barzani'ye yakın medya organlarının gündem dışı başlıkları öne çıkararak prvokasyon peşinde koşması dikkatlerden kaçmadı.

Almanya'nın Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli'nde gerçekleştirilen ve 15 Şubat'a kadar sürecek konferansta küresel güvenlik mimarisi, Avrupa'nın savunma kapasitesi ve NATO'nun geleceği ele alındı. Dün kürsüye çıkan Rutte, Avrupa ülkelerinin savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesinin, ABD'nin NATO'ya bağlılığını güçlendireceğini ifade etti.

DEAŞ SÖYLEMİ ÜZERİNDEN PROVOKASYON

Konferans sırasında Barzanilerin medyasından Rudaw muhabirinin yönelttiği soru salonda kısa süreli gerilime neden oldu. Muhabirin ısrarlı şekilde söz alması üzerine Rutte, konunun gündem dışı olduğunu belirterek "Buraya Kürtler hakkında konuşmaya gelmedim" ifadesini kullandı.

Bunun ardından muhabir, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin yıllardır dile getirdiği DEAŞ terör örgütüyle mücadele söylemine atıf yaparak, "Sayın Rutte, Kürtler DEAŞ'ı yendi" dedi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığını meşrulaştırma ve Batılı devletlerin gözünü boyama amacıyla a sıkça gündeme getirdiği söylem Rutte tarafından karşılık bulmadı.