Münih’te PKK propagandası duvara tosladı: Rutte’den gündem dışı resti
Almanya’da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda güvenlik ve savunma başlıkları öne çıkarken, Barzani medyası Rudaw’ın yönelttiği provokatif soru gündeme damga vurdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ısrarlı sorular karşısında “Buraya Kürtler hakkında konuşmaya gelmedim” diyerek tepki gösterdi.
Almanya'nın Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli'nde gerçekleştirilen ve 15 Şubat'a kadar sürecek konferansta küresel güvenlik mimarisi, Avrupa'nın savunma kapasitesi ve NATO'nun geleceği ele alındı. Dün kürsüye çıkan Rutte, Avrupa ülkelerinin savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesinin, ABD'nin NATO'ya bağlılığını güçlendireceğini ifade etti.
Suriye'de ademi merkeziyetçi hayalleri suya düşem terör örgütü PKK/YPG'ın hamiliğine soyunan Barzani yönetimi de konferansta yer aldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli çevrelerin Münih'te diplomatik temaslarda bulunması dikkat çekerken, Barzani'ye yakın medya organlarının gündem dışı başlıkları öne çıkararak prvokasyon peşinde koşması dikkatlerden kaçmadı.
DEAŞ SÖYLEMİ ÜZERİNDEN PROVOKASYON
Konferans sırasında Barzanilerin medyasından Rudaw muhabirinin yönelttiği soru salonda kısa süreli gerilime neden oldu. Muhabirin ısrarlı şekilde söz alması üzerine Rutte, konunun gündem dışı olduğunu belirterek "Buraya Kürtler hakkında konuşmaya gelmedim" ifadesini kullandı.
Bunun ardından muhabir, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin yıllardır dile getirdiği DEAŞ terör örgütüyle mücadele söylemine atıf yaparak, "Sayın Rutte, Kürtler DEAŞ'ı yendi" dedi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığını meşrulaştırma ve Batılı devletlerin gözünü boyama amacıyla a sıkça gündeme getirdiği söylem Rutte tarafından karşılık bulmadı.
ABD DESTEĞİ VE DEĞİŞEN DENGELER
ABD tarafından uzun süre DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele gerekçesiyle desteklenen yapı, Suriye'de yeni hükümetin DEAŞ'la mücadele taahhüdü sonrası Washington nezdindeki stratejik önemini büyük ölçüde kaybetti. Kasım 2025'te DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılan Suriye yönetimi, bölgede etkin operasyonlara başladı.
ŞAM'DAN SDG'YE OPERASYONLAR
Ocak ayında terör örgütü SDG'ye yönelik peş peşe operasyonlar düzenleyen Şam yönetimi, örgütün kontrolündeki alanların önemli bölümünü geri aldı. ABD desteğini arkasında bulamayan terör örgütü SDG'nin, kontrol ettiği bölgelerin büyük kısmından çekilerek Suriye devletiyle entegrasyona zorlandığı belirtildi. Bu gelişmelerle birlikte, SDG'nin uzun süredir dile getirdiği "DEAŞ'la mücadele" gerekçesinin uluslararası zeminde etkisini yitirdiği değerlendiriliyor.