X'te İran bayrağının ardından bir müdahale daha: Yetkili isimlerin mavi doğrulama rozetlerini kaldırdılar
ABD merkezli sosyal medya devi X, İran yönetiminin zirvesindeki isimleri hedef aldı. "Yaptırım" kılıfıyla düğmeye basan Elon Musk’ın şirketi, aralarında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin de bulunduğu dev isimlerin mavi rozetlerini kaldırdı.
ABD merkezli sosyal medya platformu X, İranlı bazı yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı.
Kararın, "Tech Transparency Project" tarafından yayımlanan ve platformun yaptırımlar kapsamındaki İranlı isimlere ücretli "X Premium" hizmeti sağladığını öne süren raporun ardından gelmesi dikkati çekti.
Mavi rozeti kaldırılan hesaplar arasında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Yargı Başkanı Gulamhuseyn Muhsini Ejei ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de bulunuyor.
İran'a yönelik ABD yaptırımları, Amerikan şirketlerinin belirli kişi ve kurumlarla ticari ilişki kurmasını yasaklıyor. X'ten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
X'İN TEK HAMLESİ BU DEĞİL
Öte yandan X geçtiğimiz zamanlarda İran bayrağını değiştirmişti.
X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, bir kullanıcının İran bayrağı emojisine yönelik değişiklik talebine yanıt verdi. Bier açıklamasında, platformda kullanılan mevcut İran bayrağı emojisinin, 1979 İran Devrimi'nden önce resmi olarak kullanılan "Aslan ve Güneş" sembollü bayrakla değiştirileceğini ifade etmişti.