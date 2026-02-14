X'te İran bayrağının ardından bir müdahale daha: Yetkili isimlerin mavi doğrulama rozetlerini kaldırdılar

X'İN TEK HAMLESİ BU DEĞİL

Öte yandan X geçtiğimiz zamanlarda İran bayrağını değiştirmişti.

X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, bir kullanıcının İran bayrağı emojisine yönelik değişiklik talebine yanıt verdi. Bier açıklamasında, platformda kullanılan mevcut İran bayrağı emojisinin, 1979 İran Devrimi'nden önce resmi olarak kullanılan "Aslan ve Güneş" sembollü bayrakla değiştirileceğini ifade etmişti.