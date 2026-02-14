Türkiye enerjide vites yükseltti: 2026 müjdeler yılı olacak!

Türkiye'nin yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine de değinen Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.

AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK HEDEFİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe inşaatın yüzde 99 seviyesine ulaştığını belirten Bayraktar, "Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın açıklamaları, Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında enerji kaynaklarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğini güçlendirme hedefini sürdürdüğünü ortaya koydu.