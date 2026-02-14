Antalya’da sağanak ve fırtına 7 ilçeyi vurdu: Evler tahliye edildi
Antalya’da etkili olan sağanak ve fırtına 7 ilçede hayatı felç etti. Nehirler taştı, yüzlerce ev ve iş yeri boşaltıldı, 314 vatandaş tahliye edilirken mahsur kalan 27 köpek ekiplerce kurtarıldı.
Hızlı Özet Göster
- Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde su baskınları yaşandı ve okullar tatil edildi.
- Alanya Kaymakamlığı, Dim Barajı'ndaki kritik seviye üzerine Tosmur ve Kestel mahallelerinde yaşayan 314 vatandaşı tahliye etti.
- Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde Dimçayı, Oba Çayı, Köprüçayı ve Manavgat Irmağı'nın taşması sonucu yerleşim yerleri ile tarım arazileri zarar gördü.
- Serik'in Boğazkent Mahallesi'nde su baskını nedeniyle mahsur kalan 27 köpek, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Antalya Valisi Hulusi Şahin bölgede incelemelerde bulunurken, Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de en fazla yağış 127 kilogram ile İbradı ilçesine düştü.
Antalya'da önceki gece başlayıp dün de etkisini sürdüren sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer'de okullar tatil edilirken, birçok ilçede su baskınları yaşandı. Kundu'da araziler sular altında kaldı, Döşemealtı'nda yollar ve tarım alanları göle döndü. Alanya'da yükselen Dimçayı çevresindeki piknik işletmelerinde hasar oluştu, çay kenarındaki çardaklar debinin artmasıyla akıntıya kapılarak denize kadar sürüklendi. Oba Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda evde su baskını meydana geldi.Antalya’da sel dehşeti: 7 ilçede nehirler yatağından taştı!
DİMÇAYI'NDA YIKIM VE KURTARMA ANI
Debisi ciddi ölçüde artan Dimçayı'ndaki bazı piknik işletmeleri yerle bir oldu. Aynı bölgede akıntıya kapılmak üzere olan bir köpek, işletme sahiplerinin yoğun çabasıyla son anda kurtarıldı. Çatıdan sarkan iki kişi, köpeği yukarı çekerek güvenli alana aldı.
KAYMAKAMLIKTAN KRİTİK UYARI
Alanya Kaymakamlığı, yoğun yağış nedeniyle Dim Barajı seviyesinin kritik noktaya ulaştığını duyurdu. Dip savaktan yapılan tahliyeye ek olarak dolu savaktan da su taşması yaşandığı belirtilerek Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katlarda yaşayanların bulundukları yerleri derhal boşaltmaları istendi. Tahliye için aracı olmayanlara Alanya Belediyesi ücretsiz servis sağladı. Barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinasyonunda kamu misafirhanelerine yerleştirildi.
SERİK VE MANAVGAT'TA TAŞKIN
Serik'te Köprüçayı Irmağı'nın su seviyesi yükselince Belkıs ve Sarıabalı mahallelerinde restoranlar, meyve bahçeleri ve piknik alanları sular altında kaldı. Manavgat Irmağı yaklaşık 1 metre yükseldi, yürüyüş yolları ve banklar su altında kaldı, Manavgat Şelalesi görünmez hale geldi. Finike ve Konyaaltı'nda evler ile meyve bahçeleri zarar gördü, portakallar dallarından döküldü. Kemer'e bağlı Çıralı yolunda çökme meydana gelirken ulaşım geçici olarak durduruldu.
27 KÖPEK BOTLARLA KURTARILDI
Serik'in Boğazkent Mahallesi Ahmediye mevkisinde özel mülkte bakılan 27 köpeğin taşkın nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 metre suyun içinde kalan köpekler, gönüllüler ve hayvanseverlerin desteğiyle zodyak botlarla kurtarıldı.
Boğazkent Mahalle Muhtarı Özkan Uysal, "Dün saat 19.30 sıralarında bize gelen haberde Ahmediye mevkisinde bir özel mülk var. Buraya vatandaş, Almanya'da yaşadığı söyleniyor, 27 köpek için barınak yapmış. Kendisi yurt dışında, köpekler mahsur kalmış. AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, çevreden hayvanseverler geldi. Hep beraber 27 hayvan saat 02.00 gibi kurtarıldı. 1- 1,5 metre su yükselmesi vardı. Hayvanlar kulübelerin üzerine çıkmışlar, korkmuşlardı. Hayvanları sevgiyle kucakladık. Hayvanseverlere teslim ettik. Buranın yasal bir durumu var mı bilmiyorum ama 27 köpeğin bu şekilde bırakılması bence caniliktir" dedi.
VALİ ŞAHİN SAHADA
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya'da 05.00'te düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda meteorolojik veriler, baraj doluluk oranları, tahliye ve temizlik çalışmaları ele alındı. Dim Barajı kotunun 168,91 metreye ulaştığı, dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu bildirildi.
Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesis çalışanları ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta yaşayan vatandaşların tahliyesi sağlandı. Yapılan anonslarla bilgilendirilen vatandaşlardan barınma ihtiyacı olanlar kamu misafirhanelerine yerleştirildi.
314 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Tahliye çalışmalarında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracı görev aldı. 220 ev ve iş yerine tebligat yapılırken 314 vatandaş tahliye edildi, 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı. 48 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Sel ve su baskını çalışmalarında ise 137 ekip, 501 personel ve 181 araç sahada görev yaptı. Yetkililer, su baskını nedeniyle sağlık sorunu yaşayan vatandaş bulunmadığını bildirdi.
TÜRKİYE'DE EN FAZLA YAĞIŞ İBRADI'YA
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 12 Şubat gecesi itibarıyla Türkiye'de en fazla yağış Antalya'nın İbradı ilçesine düştü. İbradı'da 127 kilogram yağış ölçülürken, Döşemealtı'nda 110, Manavgat'ta 103, Finike'de 98, Konyaaltı'nda 89, Gündoğmuş'ta 85 ve Kumluca'da 81 kilogram yağış kaydedildi.