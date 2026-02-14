Antalya’da sağanak ve fırtına 7 ilçeyi vurdu: Evler tahliye edildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin bölgede incelemelerde bulunurken, Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de en fazla yağış 127 kilogram ile İbradı ilçesine düştü.

Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde Dimçayı, Oba Çayı, Köprüçayı ve Manavgat Irmağı'nın taşması sonucu yerleşim yerleri ile tarım arazileri zarar gördü.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde su baskınları yaşandı ve okullar tatil edildi.

Antalya'da önceki gece başlayıp dün de etkisini sürdüren sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer'de okullar tatil edilirken, birçok ilçede su baskınları yaşandı. Kundu'da araziler sular altında kaldı, Döşemealtı'nda yollar ve tarım alanları göle döndü. Alanya'da yükselen Dimçayı çevresindeki piknik işletmelerinde hasar oluştu, çay kenarındaki çardaklar debinin artmasıyla akıntıya kapılarak denize kadar sürüklendi. Oba Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda evde su baskını meydana geldi.

Antalya’da sel dehşeti: 7 ilçede nehirler yatağından taştı!

DİMÇAYI'NDA YIKIM VE KURTARMA ANI

Debisi ciddi ölçüde artan Dimçayı'ndaki bazı piknik işletmeleri yerle bir oldu. Aynı bölgede akıntıya kapılmak üzere olan bir köpek, işletme sahiplerinin yoğun çabasıyla son anda kurtarıldı. Çatıdan sarkan iki kişi, köpeği yukarı çekerek güvenli alana aldı.