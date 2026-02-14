Epstein dosyasında cambaza bak oyunu: Belgeler Mossad diyor manşetler Putin
ABD ve İngiliz medyası, Jeffrey Epstein dosyasında "cambaza bak" taktiği uygulamakla suçlanıyor. FBI muhbirlerinin Epstein’in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak tarafından eğitilmiş bir Mossad ajanı olabileceğine dair iddiaları ve sıklaşan ifşaatlar ortadayken, Batı basını bu bağları "komplo teorisi" olarak yaftalayıp rotayı ısrarla Rusya'ya çeviriyor. Uzmanlar bu durumu, "hukuk ve medyanın suç ortaklığıyla yapılan küresel bir algı yönetimi ve hedef şaşırtmaca operasyonu" olarak nitelendiriyor.
Hızlı Özet Göster
- Yayımlanan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, milyarder iş insanının İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile olası bağlantılarına dair iddiaları yeniden gündeme getirmiştir.
- Uzmanlar, bazı Batı medya kuruluşlarının Mossad bağlantılarını göz ardı ederek konuyu Epstein'in Rusya ile ilişkili olduğu yönüne çekmeye çalıştığını savunmaktadır.
- Belgelerde, bir FBI muhbirinin Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak tarafından casus olarak eğitildiğini ve Mossad ajanı olduğunu öne sürdüğü iddialar yer almaktadır.
- Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Epstein, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile Savunma Bakanı olduğu dönem de dahil olmak üzere 60'tan fazla yüz yüze görüşme gerçekleştirmiştir.
- Medya uzmanı Mats Nilsson, gündemin Rusya'ya yönlendirilmesinin, odağı asıl suçlulardan ve İsrail'den uzaklaştırmak için kullanılan bir 'yönlendirme ve gündem kontrolü' taktiği olduğunu iddia etmektedir.
ABD'de yayımlanan Jeffrey Epstein belgeleri, milyarder iş insanının İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile olası bağlantılarını yeniden gündeme taşırken, bazı uzmanlar Batı medyasının konuyu Rusya'ya yönlendirme çabasında olduğunu savundu.
Serbest gazeteci Drew Favakeh ile medya uzmanı ve İsveç Muhalif Kulübü (Swedish Dissident Club) üyesi Mats Nilsson, Epstein dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu gerekçesiyle yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail bağlantılarına ilişkin bulguların kamuoyunda yeterince tartışılmadığını belirten uzmanlar, ABD ve İngiliz medyasının farklı bir çerçeve çizdiğini öne sürdü.
MOSSAD İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE
Favakeh, son dönemde yayımlanan belgelerin Mossad bağlantılarına dair uzun süredir dile getirilen iddiaları yeniden gündeme getirdiğini belirterek, "Jeffrey Epstein'in, Mossad ile bağlantılarına ilişkin uzun süredir söylentiler vardı. 2019'da Whitney Webb'in, Epstein üzerine yayımladığı çok iyi bir seri vardı. Yakın zamanda Drop Site News tarafından da Epstein'in, Mossad bağlantılarına ilişkin raporlar yayımlandı."dedi.
Belgelerde yer alan bazı iddialara dikkat çeken Favakeh, FBI'ın gizli bir muhbirinin 2020 yılında Epstein'in, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak tarafından "casus olarak eğitildiğini" öne sürdüğünü aktardı. Favakeh, "Bu gizli kaynak, Epstein'in Mossad'a kazandırılmış bir ajan olduğunu düşünüyor. Ardından Mark Iverson adlı bir kişinin, 2021'de gönderdiği bir e-postada, Epstein'in, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ve babası Robert Maxwell'in hepsinin siyasi ve mali dünyadaki liderleri şantaj yapmak için çalışan Mossad ajanları olduğundan şüphelendiğini yazdığını gördük." ifadelerini kullandı.
ABD MEDYASINA "RUSYA" ELEŞTİRİSİ
Favakeh, ABD'de New York Times ve Washington Post gibi ana akım medya kuruluşlarının Epstein'in Mossad bağlantılarına sınırlı yer verdiğini savunarak, bu iddiaların sıklıkla "komplo teorisi" olarak nitelendirildiğini söyledi.
Epstein'in Rusya hükümetiyle bağlantısına ilişkin somut bir bulguya rastlamadığını dile getiren Favakeh,"Putin ile birkaç kez görüşmeye çalıştığı görülüyor. Hiç görüşemediler. ABD kurumsal medyasında gördüğünüz şey, bu. New York Post'ta şöyle bir manşet vardı: 'E-postalar Jeffrey Epstein'in gerçekte kimin için çalıştığına dair yeni teori ortaya çıkardı.' Makale Rusya hakkındaydı. İsrail hakkında değildi. Bu bağlantı yok." değerlendirmesinde bulundu.
Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile 2010-2019 yılları arasında 60'tan fazla yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğinin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Favakeh, bu temasların bir bölümünün Barak'ın Savunma Bakanı olduğu dönemde yapıldığını vurguladı. Epstein ile Barak arasında geçen bazı e-posta yazışmalarında Mossad adına çalışma konusunun şaka yollu gündeme geldiğini de belirtti.
"ASIL KURBANLAR UNUTULUYOR"
Nilsson ise Epstein dosyasında asıl mağdurların çoğu zaman geri planda kaldığını belirterek, insan ticaretine maruz kalan kadınların yaşadıklarının gölgede bırakıldığını ifade etti.
Nilsson, "Hukuk, finans ve medya kurumları, bu sistemi ellerinden geldiğince korumaya çalıştı ama artık yapamıyorlar. Şimdi çok güçlü kişilerin de içinde olduğu pedofili ve cinsel istismar konuları yerine diğer alanlara odağı kaydırmaya çalışıyorlar. Bu da olayı, dış aktörlere bağlayarak anlatıyı yönlendirmeye çalıştıklarını gösteriyor." dedi.
Epstein'in Mossad'la ilişkilerine dair iddialara değinen Nilsson,"Epstein'in, İsrail ve Mossad ile ilişkileri vardı, bu tartışmasız. Etkileşime girdikleri birçok nokta var. Ancak o, Mossad'ın operasyon ağı içindeki ana aktörlerden biri kesinlikle değildi çünkü kamuya açık profildi. Bir casustan ziyade ekonomik ilişkileri sağlayan bir aracıydı." ifadelerini kullandı.
"GÜNDEM KONTROLÜ" VE YÖNLENDİRME İDDİASI
Nilsson, iç siyasi kriz dönemlerinde kamuoyunun dikkatinin başka yönlere çekilmesinin yaygın bir taktik olduğunu savunarak,"İsrail sadece sessiz kalmaya ve Batı'da etkisi altındaki medyayı uzun süredir hazır bulunan bir rakip olan Rusya'ya yönlendirmeye çalışıyor. Bir kez daha odağı Mossad ve İsrail'den başka yöne çekmeye çalışıyorlar."dedi.
Batı istihbarat çevrelerinin Rusya bağlantısını öne çıkarmakta fırsat gördüğünü ileri süren Nilsson, "Batı istihbaratı için mevcut olmasa bile Rusya bağlantısını köpürtmek için bir fırsat var. Rusya'yı işaret etmek, çoğu Batı ülkesi için psikolojik ve politik olarak bunu Rusya'ya yıkmaya çalışmak çok daha basit."değerlendirmesinde bulundu.
Bu yaklaşımın daha önce de benzer biçimlerde kullanıldığını belirten Nilsson,"Özellikle İngiliz istihbarat servisleri, bunu yapmakta çok iyi çünkü buna 'yönlendirme ve gündem kontrolü' deniyor. Batı medyasını birleştirebilecek dış bir tehdide odağı kaydırmaya, Epstein'in yaptıklarından ötürü gerçek suçluluk meselesinden dikkatlerini dağıtmaya ve önceden var olan hedefe yönlendirmeye çalışıyorlar." dedi.
Nilsson, bazı gazetecilerin Rusya'yı işaret etmeye yönlendirildiğini öne sürerek,"Bunun için (gazetecilerin) herhangi bir kanıta sahip olmaları bile gerekmiyor. Sadece 'Putin, Rusya' diyorlar ve manşetlere koyuyorlar. Sonra yönlendirme ve gündem kontrolü. Bu, Batı istihbarat servislerinin klasik manipülasyonu."ifadelerini kullandı.
"BİLGİ EKOSİSTEMİ KİRLETİLİYOR" İDDİASI
İsrail ile Batı ülkeleri arasındaki güven ilişkisinin, İsrail'in savaş suçları iddiaları nedeniyle aşınmaya başladığını savunan Nilsson, kamuoyunun bu konularda daha sorgulayıcı hale geldiğini dile getirdi.
Nilsson, Batı medyası ve hükümetlerinin bilgi alanını "kirletmeye" çalıştığını öne sürerek,"Bot ağları, devlet destekli medya, fırsatçı 'influencer'lar kullanarak hızlıca Rusya hakkında yanlış iddialar yerleştiriyorlar. Putin'in rolünü abartmaya çalışıyorlar. Halkın gerçeği ayırt etmesini zorlaştıracak bir gürültü yaratıyorlar, bu da genellikle kamusal alanda olayın sulandırılmasına yol açıyor. Bu, Batı hükümetlerinin işine geliyor çünkü İsrail'i, Epstein'in yaptıklarından sorumlu tutmadıkları için hesap vermekten kaçınabiliyorlar."dedi.