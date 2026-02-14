Epstein dosyasında cambaza bak oyunu: Belgeler Mossad diyor manşetler Putin

Medya uzmanı Mats Nilsson, gündemin Rusya'ya yönlendirilmesinin, odağı asıl suçlulardan ve İsrail'den uzaklaştırmak için kullanılan bir 'yönlendirme ve gündem kontrolü' taktiği olduğunu iddia etmektedir.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Epstein, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile Savunma Bakanı olduğu dönem de dahil olmak üzere 60'tan fazla yüz yüze görüşme gerçekleştirmiştir.

Belgelerde, bir FBI muhbirinin Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak tarafından casus olarak eğitildiğini ve Mossad ajanı olduğunu öne sürdüğü iddialar yer almaktadır.

Uzmanlar, bazı Batı medya kuruluşlarının Mossad bağlantılarını göz ardı ederek konuyu Epstein'in Rusya ile ilişkili olduğu yönüne çekmeye çalıştığını savunmaktadır.

Serbest gazeteci Drew Favakeh ile medya uzmanı ve İsveç Muhalif Kulübü (Swedish Dissident Club) üyesi Mats Nilsson, Epstein dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu gerekçesiyle yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail bağlantılarına ilişkin bulguların kamuoyunda yeterince tartışılmadığını belirten uzmanlar, ABD ve İngiliz medyasının farklı bir çerçeve çizdiğini öne sürdü.

Epstein dosyasında ‘cambaza bak’ tartışması (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

MOSSAD İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Favakeh, son dönemde yayımlanan belgelerin Mossad bağlantılarına dair uzun süredir dile getirilen iddiaları yeniden gündeme getirdiğini belirterek, "Jeffrey Epstein'in, Mossad ile bağlantılarına ilişkin uzun süredir söylentiler vardı. 2019'da Whitney Webb'in, Epstein üzerine yayımladığı çok iyi bir seri vardı. Yakın zamanda Drop Site News tarafından da Epstein'in, Mossad bağlantılarına ilişkin raporlar yayımlandı."dedi.

Belgelerde yer alan bazı iddialara dikkat çeken Favakeh, FBI'ın gizli bir muhbirinin 2020 yılında Epstein'in, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak tarafından "casus olarak eğitildiğini" öne sürdüğünü aktardı. Favakeh, "Bu gizli kaynak, Epstein'in Mossad'a kazandırılmış bir ajan olduğunu düşünüyor. Ardından Mark Iverson adlı bir kişinin, 2021'de gönderdiği bir e-postada, Epstein'in, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ve babası Robert Maxwell'in hepsinin siyasi ve mali dünyadaki liderleri şantaj yapmak için çalışan Mossad ajanları olduğundan şüphelendiğini yazdığını gördük." ifadelerini kullandı.