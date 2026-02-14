Rus muhalif Aleksey Navalni'yi Putin mi zehirledi? İngiltere'den şüpheli ölümle ilgili flaş iddia
Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin, morfinden 200 kat güçlü, Güney Amerika’ya özgü bir kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddia edildi. Batılı istihbarat ve laboratuvar analizleri, Alexei Navalni’nin vücudunda Rusya'da bulunması imkansız olan 'epibatidin' maddesini tespit etti. Rapora göre Navalni'ye kimyasal silahla suikast düzenlendi.
- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, iki yıl önce Sibirya'daki cezaevinde ölen Rus muhalif lider Alexei Navalni'nin Rus devleti tarafından kurbağa zehriyle öldürüldüğünü iddia etti.
- İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın ortaklaşa yürüttüğü laboratuvar analizlerinde Navalni'nin vücudunda epibatidin adlı ölümcül madde tespit edildi.
- Açıklamada epibatidinin Rusya'da doğal yollarla bulunmasının imkansız olduğu ve kimyasal silah olarak kullanıldığı belirtildi.
- Epibatidin morfinden yaklaşık 200 kat daha güçlü olup sinir sistemine saldırarak uyuşma, felç ve ölüme yol açıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı iki yıl önce Sibirya'daki bir cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalni'nin, Rus devleti tarafından Güney Amerika'ya özgü bir kurbağa zehriyle öldürüldüğünü iddia etti.
NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜNDE KİMYASAL SİLAH İDDİASI
İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda tarafından ortaklaşa yürütülen laboratuvar analizleri sonucunda, Navalny'nin vücudunda "epibatidin" adlı son derece ölümcül bir madde tespit edildi. Yapılan resmi açıklamada, bu maddenin Rusya'da doğal yollarla bulunmasının imkansız olduğu ve bunun bir "kimyasal silah" olarak kullanıldığı vurgulandı.
MORFİNDEN 200 KAT GÜÇLÜ
Epibatidinin morfinden yaklaşık 200 kat daha güçlü olduğu biliniyor. Doğrudan sinir sistemine saldırarak uyuşma, felç ve kısa sürede ölüme yol açıyor.