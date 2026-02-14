Rus muhalif Aleksey Navalni'yi Putin mi zehirledi? İngiltere'den şüpheli ölümle ilgili flaş iddia

İngiltere Dışişleri Bakanlığı iki yıl önce Sibirya'daki bir cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalni'nin, Rus devleti tarafından Güney Amerika'ya özgü bir kurbağa zehriyle öldürüldüğünü iddia etti.

Putin, Fotoğraflar: Reuters

NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜNDE KİMYASAL SİLAH İDDİASI

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda tarafından ortaklaşa yürütülen laboratuvar analizleri sonucunda, Navalny'nin vücudunda "epibatidin" adlı son derece ölümcül bir madde tespit edildi. Yapılan resmi açıklamada, bu maddenin Rusya'da doğal yollarla bulunmasının imkansız olduğu ve bunun bir "kimyasal silah" olarak kullanıldığı vurgulandı.