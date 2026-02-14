Galatasaray yaz transferine başladı! Efsane ismin oğlu bekleniyor

INTER'DEKİ YAZ PLANI CİMBOM'U HAREKETLENDİRDİ Avrupa'da kadro planlamasına hazırlanan Inter'in orta saha rotasyonunda kapsamlı bir yapılanma düşünmesi, Galatasaray cephesini de doğrudan ilgilendiren bir senaryoyu gündeme taşıdı. Bu planlamanın merkezinde yer alan hamleler, zincirleme şekilde bazı kritik kararları tetikleyebilecek noktaya geldi.

STANKOVIC HAMLESİ KRİTİK Inter'in, kulüp efsanesi Dejan Stanković'in oğlu Aleksandar Stanković'i 23 milyon euro bedelle yeniden kadroya katmaya hazırlanması, maaş ve kadro planlamasında önemli bir adım olarak görülüyor. Bu dönüşün, orta sahada yeni bir denge kurma hedefiyle birlikte değerlendirildiği ve kulübün rotasyonda daha net bir dağılıma gitmek istediği aktarılıyor.

GORETZKA SENARYOSU Orta saha için gündemdeki bir diğer başlık ise Leon Goretzka. Alman yıldızın bonservissiz transfer ihtimali, Inter açısından cazip bir seçenek olarak öne çıkarken, bu hamlenin gerçekleşmesi halinde kadro dengesi gereği bazı ayrılık ihtimallerinin de güçlenebileceği konuşuluyor.

ANA ŞART AYRILIK TALEBİ Bu planlamada Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiren kritik nokta, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu. Senaryoya göre Inter'in ayrılık konusunda oyuncuya söz verdiği, ancak sürecin resmen ilerlemesi için ayrılık talebinin bizzat Çalhanoğlu'ndan gelmesinin gerektiği ifade ediliyor. Bu talep gelmediği takdirde kulübün herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacağı da belirtiliyor.