Galatasaray yaz transferine başladı! Efsane ismin oğlu bekleniyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir taraftan mücadele verdiği kulvarlarda mutlu sona ulaşmak isterken diğer yandan da transfer konusunda önemli adımlar atıyor. Sarı kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu'nun takıma kazandırılması adına Inter'den ve milli futbolcudan haber bekliyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları erkenden başladı. Cimbom, yine kadrosunu yıldızlarla donatmakta kararlı.
İLK MAÇ EYÜPSPOR'A KARŞI
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların yeni transferi Renato Nhaga açısından da özel bir anlam taşıdı. Gine Bissaulu genç futbolcu, Eyüpspor maçıyla birlikte ilk kez Galatasaray formasını giyerek sahaya çıktı.
32 DAKİKA OYNADI
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 18 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girerek Galatasaray kariyerindeki ilk resmi maç dakikalarını aldı. Teknik ekibin hamlesiyle oyuna dahil olan Nhaga, kısa süre içinde tribünlerin odağına yerleşti.
TRİBÜNLERDEN HER PASINDA ALKIŞ
Genç futbolcu top ayağına her geldiğinde tribünlerden alkış yükselmesi, maçın dikkat çeken anları arasında öne çıktı. Taraftarın, ilk maçına çıkan yeni transfere gösterdiği ilgi maç boyunca devam etti.
TRANSFERİN DETAYI
Galatasaray, Renato Nhaga'yı bu transfer döneminde Portekiz ekibi Casa Pia'dan 6 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez taraftarın karşısına çıktı.
MAÇ SONU ÜÇLÜ NHAGA'DAN
Karşılaşmanın ardından galibiyet coşkusu yaşanırken, maç sonu üçlü de Renato Nhaga'dan geldi. İlk maçına çıkan genç futbolcu, tribünlerle buluştuğu bu anla birlikte gecenin akılda kalan karelerinden birine imza attı.
YUNUS'TAN REKOR
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde ikas Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hemen başında golü bularak maça hızlı başladı ve bu sezon iç sahada ilk kez bu kadar erken skor avantajı yakaladı.
GOLÜN OLUŞUMU
Galatasaray'ın erken golünde hazırlayıcı pas Victor Osimhen'den geldi. Osimhen'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Yunus Akgün, sırtıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.
SEZON REKORU KIRILDI
Yunus Akgün'ün attığı bu gol, Galatasaray'ın bu sezon iç sahada kaydettiği en erken gol olarak kayıtlara geçti. Böylece sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta sezonun "en hızlı gol" anını bu karşılaşmada yaşadı.
İSTATİSTİKLERİ
Genç futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 19. maçına çıkarken 5. gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün, ligde 6 asist üreterek de hücum katkısını sürdürdü.
JUVENTUS ÖNCESİ SEVİNDİREN PERFORMANS
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik Juventus maçı yaklaşırken Galatasaray'da skor yükünü çeken isimler gollere devam ediyor. Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin üretkenliği sürerken, takımın savunma hattındaki en dikkat çekici başlık ise kalede oluşan istatistik tablosu oldu.
MUSLERA SONRASI DÖNEME BAŞARILI BAŞLANGIÇ
Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan Süper Lig transfer rekorunu kırarak kadrosuna kattığı milli kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla Fernando Muslera sonrası dönemin öne çıkan yüzlerinden biri haline geldi. 29 yaşındaki kaleci, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi genelinde ortaya koyduğu grafikle takımına önemli katkı verdi.
SÜPER LİG'DE 8 MAÇTA GOL YEMEDİ
Uğurcan Çakır, Süper Lig'de ikas Eyüpspor maçına kadar 8 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı. Bu tablo, sarı-kırmızılıların lig yarışındaki istikrar arayışında kalecinin etkisini öne çıkaran başlıklardan biri olarak dikkat çekti.
SON 11 ŞUTTA 10 KURTARIŞ
22. haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, skor 1-0 iken kritik bir an yaşandı. Eyüpspor'da Umut Bozok'un kafa vuruşunda köşeye giden topu çıkaran Uğurcan, kalesine gelen son 11 şutta 10. kurtarışını yaptı. Uğurcan Çakır'ın son 3 kurtarışından 2'sinin karşı karşıya pozisyonlarda gelmesi de performans başlığını güçlendiren detaylar arasında yer aldı.
DEVLER LİGİ'NDE KALESİNİ 3 MAÇTA KAPATTI
Uğurcan Çakır, ilk kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçın 3'ünde kalesini gole kapatmıştı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde ortaya konan bu seri, kritik maç öncesi kalede oluşan güveni artıran veriler olarak öne çıktı.
MİLLİ TAKIMDA "1 NUMARA" VURGUSU
Bu sezonki performansıyla Uğurcan Çakır, A Milli Takım'da kaleyi kimin koruyacağına dair tartışmaların gündemini de etkiledi. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra milli takım teknik heyetinde Vincenzo Montella'nın da en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
RAMS PARK'TA KRİTİK GECE
Galatasaray, 17 Şubat Salı günü Juventus'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta konuk edecek. Kritik 90 dakika öncesinde golcüler form grafiğini sürdürürken, kalede Uğurcan Çakır'ın istatistikleri de maç öncesi öne çıkan başlıklardan biri oldu.
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu için süreci yeni bir aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim için tabloda belirleyici olacak engellerin büyük ölçüde kalkma ihtimali, transfer beklentisini yeniden yükseltti.
INTER'DEKİ YAZ PLANI CİMBOM'U HAREKETLENDİRDİ
Avrupa'da kadro planlamasına hazırlanan Inter'in orta saha rotasyonunda kapsamlı bir yapılanma düşünmesi, Galatasaray cephesini de doğrudan ilgilendiren bir senaryoyu gündeme taşıdı. Bu planlamanın merkezinde yer alan hamleler, zincirleme şekilde bazı kritik kararları tetikleyebilecek noktaya geldi.
STANKOVIC HAMLESİ KRİTİK
Inter'in, kulüp efsanesi Dejan Stanković'in oğlu Aleksandar Stanković'i 23 milyon euro bedelle yeniden kadroya katmaya hazırlanması, maaş ve kadro planlamasında önemli bir adım olarak görülüyor. Bu dönüşün, orta sahada yeni bir denge kurma hedefiyle birlikte değerlendirildiği ve kulübün rotasyonda daha net bir dağılıma gitmek istediği aktarılıyor.
GORETZKA SENARYOSU
Orta saha için gündemdeki bir diğer başlık ise Leon Goretzka. Alman yıldızın bonservissiz transfer ihtimali, Inter açısından cazip bir seçenek olarak öne çıkarken, bu hamlenin gerçekleşmesi halinde kadro dengesi gereği bazı ayrılık ihtimallerinin de güçlenebileceği konuşuluyor.
ANA ŞART AYRILIK TALEBİ
Bu planlamada Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiren kritik nokta, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu. Senaryoya göre Inter'in ayrılık konusunda oyuncuya söz verdiği, ancak sürecin resmen ilerlemesi için ayrılık talebinin bizzat Çalhanoğlu'ndan gelmesinin gerektiği ifade ediliyor. Bu talep gelmediği takdirde kulübün herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacağı da belirtiliyor.
GALATASARAY KARARI BEKLİYOR
Eğer milli futbolcu ayrılık kararı alır ve resmi talebini iletirse, Galatasaray'ın devreye girme ihtimali belirgin şekilde artacak. Sarı-kırmızılıların, sürecin bu eşik üzerinden şekillenmesini beklediği; oyuncunun kararının transferin yönünü doğrudan belirleyeceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter formasıyla 22 maçta görev alırken 8 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Inter ile 5. sezonunu yaşayan milli futbolcunun sözleşmesinin 2027 yazında sona ereceği bilgisi de masadaki en önemli başlıklar arasında yer alıyor.