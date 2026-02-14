Münih Güvenlik Konferansı’nda skandal anlar: Macron terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ile kucaklaştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Münih Güvenlik Konferansı'nda terör örgütü YPG/SDG elebaşlarıyla kucaklaştı. Terör elebaşlarının "hayati rol oynuyor" diyerek teşekkür yağdırdığı Macron, Suriye'de YPG'nin varlığını korumak için uluslararası arenada kalkan olma sözü verdi.
Hızlı Özet Göster
- Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konferansta Mazlum Abdi ile kucaklaştı ve bu görüntüler tepki çekti.
- YPG/SDG, 29 Ocak'ta Şam yönetimi ile vardığı ateşkes ve entegrasyon anlaşması için Macron'dan uluslararası destek talep etti.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Münih'ten gelen skandal görüntülerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Abdi'ye sarılması tepki çekti.Münih'te tartışmalı zirve: Macron ve Mazlum Abdi bir araya geldi!
MACRON ELEBAŞIYLA KUCAKLAŞTI
Macron ile Abdi kameralar karşısında sarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı ile terör örgütü elebaşının samimiyeti tepki çekti.
ABDİ VE AHMED'DEN MACRON'A ÖZEL TEŞEKKÜR
YPG/SDG tarafından yapılan açıklamada, özellikle ateşkes süreci ve sözde bölgesel istikrar adı altında Paris yönetiminin yürüttüğü girişimlerden duyulan memnuniyet dile getirildi. Terör elebaşları, Macron'un bu süreçteki rolünün kendileri için "hayati" olduğunu vurguladı.
Görüşmenin ana gündem maddesi, 29 Ocak'ta Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşması oldu. YPG/SDG Suriye devlet kurumlarına entegre olma ve bölgede kalıcı bir yapı kurma planı için Macron'dan uluslararası destek talep etti. Macron'un ise bu sürece tam destek vereceğini ve Fransa'nın bölgedeki korumacı rolünü sürdüreceğini taahhüt ettiği belirtildi.
YPG/SDG'nin aktardığına göre Macron, Fransa'nın bu çerçevedeki çabalarını sürdüreceğini teyit etti.