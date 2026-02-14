Münih Güvenlik Konferansı’nda skandal anlar: Macron terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ile kucaklaştı

YPG/SDG, 29 Ocak'ta Şam yönetimi ile vardığı ateşkes ve entegrasyon anlaşması için Macron'dan uluslararası destek talep etti.

Macron ile Abdi kameralar karşısında sarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı ile terör örgütü elebaşının samimiyeti tepki çekti.

Münih'te tartışmalı zirve: Macron ve Mazlum Abdi bir araya geldi!

YPG/SDG tarafından yapılan açıklamada, özellikle ateşkes süreci ve sözde bölgesel istikrar adı altında Paris yönetiminin yürüttüğü girişimlerden duyulan memnuniyet dile getirildi. Terör elebaşları, Macron'un bu süreçteki rolünün kendileri için "hayati" olduğunu vurguladı.

Görüşmenin ana gündem maddesi, 29 Ocak'ta Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşması oldu. YPG/SDG Suriye devlet kurumlarına entegre olma ve bölgede kalıcı bir yapı kurma planı için Macron'dan uluslararası destek talep etti. Macron'un ise bu sürece tam destek vereceğini ve Fransa'nın bölgedeki korumacı rolünü sürdüreceğini taahhüt ettiği belirtildi.

YPG/SDG'nin aktardığına göre Macron, Fransa'nın bu çerçevedeki çabalarını sürdüreceğini teyit etti.