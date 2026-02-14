Bebek Otel'de ünlülere dijital pusu: Silinen 550 bin mesaj geri getirildi
'Uyuşturucu ve fuhuş' soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın, iş insanları ve ünlü isimlere ait görüntüleri arşivlediği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın kapsamını genişletmişti. Yıldırım’ın telefonunun incelenmesi için bilişim uzmanları ve akademisyenlerden oluşan özel bir ekip kuruldu. Günler süren teknik çalışmanın ardından, aralarında ünlülere ait fotoğraf ve videoların da bulunduğu 550 bin mesaj geri getirildi. Elde edilen dijital veriler soruşturmanın seyrini değiştirdi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın, ClubHouse Bebek'e gelen ünlü isimleri gizlice kaydedip arşivlediği tespit edildi.
- Savcılık, kayıtların 'casusluk veya şantaj' amacıyla tutulmuş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti.
- Yürütülen teknik inceleme sonucunda, Muzaffer Yıldırım'ın telefonundan silinmiş 550 bin WhatsApp mesajı geri getirildi.
- ClubHouse Bebek işletmecisi Menderes Utku'nun, mekana gelen ünlü isimleri Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği belirlendi.
- Muzaffer Yıldırım, İstanbul'da yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında daha önce tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmış, soruşturma çerçevesinde ünlü isimlerin sıkça ziyaret ettiği ClubHouse Bebek adlı mekana da operasyon düzenlenmişti. Operasyon sırasında mekan işletmecisi Menderes Utku'nun cep telefonunda ele geçirilen dijital materyaller, dosyanın seyrini değiştirdi.
ÜNLÜ İSİMLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ ARŞİVLEDİ
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Utku'nun, mekana gelen tanınmış kişileri ClubHouse'un gizli ortağı olduğu belirtilen Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği, Yıldırım'ın ise bu isimlere ait görüntüleri cep telefonuna yüklediği bir uygulama aracılığıyla kaydederek arşivlediği tespit edildi.
ÖZEL EKİP DEVREYE GİRDİ
Savcılık, Yıldırım'ın telefonunda bulunan kayıtların 'casusluk veya şantaj' amacıyla tutulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durarak soruşturmayı genişletti ve bilişim uzmanları ile akademisyenlerden oluşan özel bir ekip görevlendirdi. Günler süren teknik inceleme sonucunda Yıldırım'ın telefonundan silinmiş WhatsApp yazışmaları geri getirildi.
550 BİN MESAJ GERİ YÜKLENDİ
Yapılan dijital kurtarma çalışmaları sonucunda, Bebek Otel ve ClubHouse Bebek'e ilişkin bilgi ve fotoğrafların da yer aldığı toplam 550 bin mesajın geri getirildiği öğrenildi. Elde edilen dijital veriler, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
Söz konusu materyaller arasında mekanlara gelen bazı ünlü isimlere ilişkin bilgi ve belgelerin de bulunduğu belirtilirken, savcılığın çok yönlü soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü kaydedildi.