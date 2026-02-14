Pentagon yapay zeka ile saldırdı: ABD Maduro baskınında Claude’u kullandı

Trump, Fotoğraflar, Reuters, Takvim

PENTAGON YASAKLARI HİÇE SAYDI

Maduro ve eşini kaçırmaya yönelik görev, geçen ay Karakas'taki bazı noktaların bombalanmasını da içeriyordu. Normal şartlar altında Anthropic'in kullanım yönergeleri, Claude'un saldırı stratejisi hazırlamak, silah geliştirmek veya gözetleme yapmak için kullanılmasını yasaklıyor. Ancak The Wall Street Journal Pentagon'un bu yasakları hiçe sayarak yazılımı kanlı harekatın içine dahil ettiğini belirtiyor.