Pentagon yapay zeka ile saldırdı: ABD Maduro baskınında Claude’u kullandı
ABD ordusunun Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu kaçırmak için düzenlediği kanlı operasyonda, yapay zeka aracı Claude’un kullanıldığı ortaya çıktı. Anthropic şirketinin "şiddete karşıyız" gözler önüne serilirken Pentagon'un yasakları çiğneyerek 200 milyon dolarlık kirli bir pazarlıkla yazılımı bombalama ve saldırı stratejilerine dahil ettiği deşifre oldu.
- ABD ordusu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırmaya yönelik operasyonda Anthropic'in yapay zeka aracı Claude'u kullandı.
- Pentagon, Anthropic'in kullanım yönergelerini hiçe sayarak Claude'u saldırı stratejisi hazırlamak ve Karakas'taki noktaları bombalamak için kullandı.
- Claude, Pentagon'un ortağı Palantir üzerinden 200 milyon dolarlık sözleşme kapsamında orduya servis edildi.
ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı saldırıda Anthropic'in yapay zeka aracı Claude'yi kullandığı iddia edildi.
PENTAGON YASAKLARI HİÇE SAYDI
Maduro ve eşini kaçırmaya yönelik görev, geçen ay Karakas'taki bazı noktaların bombalanmasını da içeriyordu. Normal şartlar altında Anthropic'in kullanım yönergeleri, Claude'un saldırı stratejisi hazırlamak, silah geliştirmek veya gözetleme yapmak için kullanılmasını yasaklıyor. Ancak The Wall Street Journal Pentagon'un bu yasakları hiçe sayarak yazılımı kanlı harekatın içine dahil ettiğini belirtiyor.
PALANTIR ÜZERİNDEN GİZLİ OPERASYON
Sızıntılara göre Claude, Pentagon'un yakın ortağı olan veri devi Palantir üzerinden orduya servis edildi. 200 milyon dolarlık devasa bir sözleşmenin parçası olan bu iş birliği, yapay zekanın sadece belge özetlemekle kalmayıp otonom dronların kontrolünden saldırı planlamasına kadar her alanda kullanılabileceğini kanıtladı.
"SAVAŞAMAYAN YAPAY ZEKAYI İSTEMEYİZ!"
Anthropic'in kurucusu Dario Amodei, yapay zekanın ölümcül operasyonlarda kullanılmasına sözde karşı çıkıyordu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise"Savaşmamıza izin vermeyen yapay zeka modellerini kullanmayacağız!"şeklinde konuşmuştu.
TRUMP YAPAY ZEKA ORDUSU İSTİYOR
İddiaya göre bu skandal, Anthropic ile Trump yönetimi arasındaki ipleri de kopardı. Beyaz Saray, şirketi "düşük denetimli yapay zeka stratejisini baltalamakla" suçlarken, Anthropic'in 200 milyon dolarlık sözleşmesinin iptal edilebileceği konuşuluyor. Öte yandan OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'si çoktan ordu saflarında yerini almış durumda.