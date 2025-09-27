Cimbom tam gaz devam! Alanya’yı deplasmanda deviren G.Saray 7’de 7 yaptı...

Lider Galatasaray Alanya deplasmanında da kazandı seriyi 7 maça çıkardı: 1-0... 12. dakikada Maestro, kendi yarı alanından topu iyi taşıdı. Ceza sahasında Galatasaray savunmasını ekarte ettikten sonra yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı. 23'de Cimbom golü buldu. Singo, Yusuf'u muhteşem bir çalımla geçti ve ceza sahasına girdi. Yıldız oyuncunun pasında Icardi, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 26'da Alanyalı Ogundu yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.



BAŞROLDE HEP UĞURCAN VAR

52'de Sara'nın ortasına kale önünde Sane dokunamadı. 58'de Alanyalı İbrahim'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutu Uğurcan çıkardı. Dönen topa Yusuf vurdu, milli kaleci bir kez daha gole engel oldu. 73'te Ogundu kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda milli kaleci gole izin vermedi. 84'te Yusuf'un şutu direkten dışarı çıktı. 89'da Ruan'ın şutunda Uğurcan'ın parmaklarından seken top direkten geri geldi

SANE YİNE BOŞ GEÇTİ

G.Saray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Alanyaspor ile oynanan maçta da beklentileri karşılayamadı. Oynadığı son 4 maçta skora katkı veremeyen, Leroy Sane'nin sahadaki duruşu Sarı-Kırmızılı taraftarları da memnun etmiyor. Sane, 77'de yerini Metehan'a bıraktı.



G.SARAY REKORA DOYMUYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da gole doymuyor. Sarı-Kırmızılılar, çıktığı son 32 deplasman maçında da gol atarak lig tarihinin en uzun süresini yakaladı.