PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom tam gaz devam! Alanya'yı deplasmanda deviren G.Saray 7'de 7 yaptı...

Cimbom, 23’te Icardi’nin golüyle Alanya’yı devirdi. Alanya’nın iki topu direkten geri geldi. Uğurcan Çakır, kalesinde devleşti. Galatasaray, Liverpool maçı öncesi kötü sinyaller verdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2025
Cimbom tam gaz devam! Alanya’yı deplasmanda deviren G.Saray 7’de 7 yaptı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Lider Galatasaray Alanya deplasmanında da kazandı seriyi 7 maça çıkardı: 1-0... 12. dakikada Maestro, kendi yarı alanından topu iyi taşıdı. Ceza sahasında Galatasaray savunmasını ekarte ettikten sonra yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı. 23'de Cimbom golü buldu. Singo, Yusuf'u muhteşem bir çalımla geçti ve ceza sahasına girdi. Yıldız oyuncunun pasında Icardi, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 26'da Alanyalı Ogundu yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

BAŞROLDE HEP UĞURCAN VAR
52'de Sara'nın ortasına kale önünde Sane dokunamadı. 58'de Alanyalı İbrahim'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutu Uğurcan çıkardı. Dönen topa Yusuf vurdu, milli kaleci bir kez daha gole engel oldu. 73'te Ogundu kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda milli kaleci gole izin vermedi. 84'te Yusuf'un şutu direkten dışarı çıktı. 89'da Ruan'ın şutunda Uğurcan'ın parmaklarından seken top direkten geri geldi

SANE YİNE BOŞ GEÇTİ
G.Saray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Alanyaspor ile oynanan maçta da beklentileri karşılayamadı. Oynadığı son 4 maçta skora katkı veremeyen, Leroy Sane'nin sahadaki duruşu Sarı-Kırmızılı taraftarları da memnun etmiyor. Sane, 77'de yerini Metehan'a bıraktı.

G.SARAY REKORA DOYMUYOR
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da gole doymuyor. Sarı-Kırmızılılar, çıktığı son 32 deplasman maçında da gol atarak lig tarihinin en uzun süresini yakaladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Başkan Erdoğan’dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer’a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
THY’den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’ye İletişim Başkanı Duran’dan sert tepki: Acziyet ve kötü niyet göstergesidir
Cimbom’dan 7’de 7! Alanyaspor - Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU
BM’de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi’den Filistin’i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Son dakika haberi! Güllü’nün son anları A Haber’de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: Eyvah düşmüş koş!
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP’li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ı partiden ihraç etti
Galatasaray’dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke’den sol bek kararı! Trabzonspor’un ilk 11’i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı