Suriye'de neler oluyor? MİT sahada Ankara takipte: Suriye'nin bütünlüğü ve siviller kırmızı çizgi
İsrail’in güdümünde hareket eden SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na aykırı adımları Suriye’de yeni bir krizi tetiklerken, Halep’te sivil yerleşimlerin hedef alındığı çatışmalar on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Ankara, Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve sivillerin güvenliğini kırmızı çizgi olarak görürken, Başkan Erdoğan’ın talimatıyla MİT sahada süreci anbean takip ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye’nin Şam ve Washington’la eş zamanlı temaslar yürüterek yeni bir göç dalgası ve istikrarsızlığı önlemeye odaklanıyor...
Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge adımlarının atıldığı süreçte İsrail'in güdümünde hareket eden terör örgütü SDG Suriye'de yeni bir krizi tetikledi.
Türkiye, sınır komşusu Suriye'deki her gelişmeyi milli güvenlik perspektifiyle yakından takip ediyor.
Ankara'nın öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğinin, toprak bütünlüğünün ve merkezi devlet yapısının korunması. Bu doğrultuda, sınır hattına yakın bölgelerde yaşanan çatışmaların Türkiye'ye olası olumsuz etkilerinin önlenmesi, göç hareketlerinin kontrol altında tutulması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması temel öncelikler arasında yer alıyor.
SDG MUTABAKATA UYMADI, KRİZ DERİNLEŞTİ
Güvenlik kaynaklarına göre, Halep'te özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde yaşanan çatışmaların temel nedeni SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na aykırı tutumu oldu. SDG'nin uzlaşıdan uzak, maksimalist yaklaşımı süreci sabote ederken, yaşanan çatışmalar sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Bu durum, bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdi.
ŞAM DİYALOG DEDİ, SDG OYALADI
Suriye hükümetinin, çatışmasız çözüm için uzun süre SDG'ye diyalog ve uzlaşı teklifleri sunduğu, ancak örgütün bu önerileri reddederek zaman kazanmaya çalıştığı belirtildi. Bu tutumun sahada askeri gerilimi kaçınılmaz hale getirdiği ifade ediliyor.
HALEP'TE DENGELER DEĞİŞTİ
Çatışmaların ardından Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümü merkezi yönetimin kontrolüne geçti. Şeyh Maksud mahallesinde ise sürecin devam ettiği bildiriliyor. Suriye yönetimi, SDG unsurlarının bölgeden çıkarılması için Fırat'ın doğusuna doğru güvenli koridor oluştururken, yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışı önlemek amacıyla saat 03.00 itibarıyla tek taraflı ateşkes ilan etti. Saat 09.00'da sona ereceği bildirilen ateşkes tekrar uzatıldı.
ANKARA TAKİPTE: SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜ VE SİVİL HALK KIRMIZI ÇİZGİ
Ankara, sahadaki gelişmeleri Suriye'nin merkezi otoritesinin yeniden tesis edilmesi açısından olumlu görürken, sivil halkın güvenliği ve yeni göç dalgalarının önlenmesine özel önem atfediyor. Güvenlik kaynakları, SDG'nin sivil mahalleleri ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, MİT SAHADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, süreci başından bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor. MİT'in, olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla Suriye hükümeti ve ABD ile sürekli temas halinde olduğu, ayrıca uygun kanallar üzerinden SDG'ye net mesajlar ilettiği öğrenildi. Erdoğan'ın gelişmelerden anbean bilgilendirildiği, MİT, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın tam koordinasyonunda çok boyutlu bir takip yürütüldüğü kaydedildi.
NET MESAJ: BARIŞ, BİRLİK VE ENTEGRASYON
Türkiye, Suriye'nin istikrarı ile kendi güvenliğinin eşdeğer olduğunun altını bir kez daha çizdi.
Bölgedeki tüm taraflara itidal, diyalog ve uzlaşı çağrısı yapan Ankara, Suriye'deki Kürtlerin de Suriye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olduğunu vurguladı. Türkiye'nin temel beklentisi ise SDG'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve toplumsal huzuruna katkı sunacak bir çizgiye gelmesi.