Suriye'de neler oluyor? MİT sahada Ankara takipte: Suriye'nin bütünlüğü ve siviller kırmızı çizgi

Ankara'nın öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğinin, toprak bütünlüğünün ve merkezi devlet yapısının korunması. Bu doğrultuda, sınır hattına yakın bölgelerde yaşanan çatışmaların Türkiye'ye olası olumsuz etkilerinin önlenmesi, göç hareketlerinin kontrol altında tutulması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması temel öncelikler arasında yer alıyor.

Türkiye, sınır komşusu Suriye'deki her gelişmeyi milli güvenlik perspektifiyle yakından takip ediyor.

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge adımlarının atıldığı süreçte İsrail'in güdümünde hareket eden terör örgütü SDG Suriye'de yeni bir krizi tetikledi.

SDG MUTABAKATA UYMADI, KRİZ DERİNLEŞTİ Güvenlik kaynaklarına göre, Halep'te özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde yaşanan çatışmaların temel nedeni SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na aykırı tutumu oldu. SDG'nin uzlaşıdan uzak, maksimalist yaklaşımı süreci sabote ederken, yaşanan çatışmalar sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Bu durum, bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdi.

ŞAM DİYALOG DEDİ, SDG OYALADI

Suriye hükümetinin, çatışmasız çözüm için uzun süre SDG'ye diyalog ve uzlaşı teklifleri sunduğu, ancak örgütün bu önerileri reddederek zaman kazanmaya çalıştığı belirtildi. Bu tutumun sahada askeri gerilimi kaçınılmaz hale getirdiği ifade ediliyor.

Halep'te Suriye ordusu ile SDG'li teröristler arasında çatışmalar yaşandı

HALEP'TE DENGELER DEĞİŞTİ

Çatışmaların ardından Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümü merkezi yönetimin kontrolüne geçti. Şeyh Maksud mahallesinde ise sürecin devam ettiği bildiriliyor. Suriye yönetimi, SDG unsurlarının bölgeden çıkarılması için Fırat'ın doğusuna doğru güvenli koridor oluştururken, yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışı önlemek amacıyla saat 03.00 itibarıyla tek taraflı ateşkes ilan etti. Saat 09.00'da sona ereceği bildirilen ateşkes tekrar uzatıldı.