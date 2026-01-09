Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi çıktı: Pozitif!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı kan ve saç örneği vermişti. Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı. Şeyma Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.
