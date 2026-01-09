PODCAST CANLI YAYIN

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi çıktı: Pozitif!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı kan ve saç örneği vermişti. Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı. Şeyma Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi çıktı: Pozitif!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı kan ve saç örneği vermişti. Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı. Şeyma Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.

Detaylar gelecek...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler