CHP’de bir kriz daha: Özgür Özel canlı yayında itiraf etti Ekremciler ayaklandı: Bizden bu kadar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sözcü TV canlı yayınında yaptığı itiraf, partide yeni bir krizi tetikledi. Ekrem İmamoğlu’na yönelik “aday olduğu için siyasi operasyon yapıldı” savunmasını kendi çürüten Özel, yolsuzluk operasyonlarının ardından adaylığın erkene alındığını kabul etti. Bu çıkış Ekremci kanadı ayağa kaldırırken, CHP’li Şöhret Can Kolsuz “İmamoğlu çıkarılınca geriye kocaman bir balon kalıyor. Bizden bu kadar” sözleriyle Özel yönetimine yüklendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü TV'de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yaptığı itiraflar parti içinde yeni bir krizi tetikledi.
Özel'in, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının yolsuzluk operasyonlarının ardından erkene çekildiğini itiraf etmesi, "siyasi operasyon" söylemini boşa düşürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, aday olduğu için cezaevine gönderildiğini savunan Özgür Özel, canlı yayında bunun tersini söyledi.
Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların başlamasının ardından parti kurullarını topladıklarını ve bu süreçte cumhurbaşkanı adayını erken belirleme kararı aldıklarını açıkladı.
Özel şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılı bir saldırıyla başladı. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na atanması, Esenyurt'a kayyum atanması, Beşiktaş operasyonu… Böyle başladı ve bir mücadelenin içine girdik. Ocak ayında, bizi de rahatsız eden bir dizi saldırı oldu. Yirmi yıl öncesinden Ekrem Başkan'ın daire sattığı insanlara "Açıktan para verdin mi?" diye sorarak başladılar.
Biz de bütün kurullarımızı peşi sıra topladık ve Ocak ayının sonlarında dedik ki: "Madem öyle, biz de Cumhurbaşkanı adayımızı erken belirleyelim. Hem Türkiye erken seçim gündemine girsin hem de biz adayımızı belirleyelim ve yürüyelim."
EKREMCİLER AYAKLANDI
Özel'in çıkışıyla eş zamanları olarak Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler sosyal medyadan CHP yönetimine bayrak açtı.
"BALONSUNUZ BİZDEN BU KADAR"
CHP'li Şöhret Can Kolsuz, "Değişim kavramından Ekrem İmamoğlu'nu çektiğinizde geriye kocaman bir balon kaldı. Bizde artık ne sabır ne inanç kaldı" sözleriyle yönetimi hedef aldı.
Kolsuz, kendisine yöneltilen eleştirilere ise CHP yönetimi içinde İmamoğlu'nun tutukluluğundan memnun olan ve bu durumu siyasi malzeme haline getiren isimler bulunduğunu ima ederek, "Bu his değil, bilgi" dedi.
ÖZEL'İN "ADAY BENİM" POZU
Kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu destekler görüntü veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına bizzat başkanlık etti. Ofiste bulunan Ekrem İmamoğlu fotoğrafının indirildiği görülürken Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yazılı yeni fon önünde "Aday benim" pozu verdi.