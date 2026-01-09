CHP’de bir kriz daha: Özgür Özel canlı yayında itiraf etti Ekremciler ayaklandı: Bizden bu kadar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, aday olduğu için cezaevine gönderildiğini savunan Özgür Özel, canlı yayında bunun tersini söyledi.

Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların başlamasının ardından parti kurullarını topladıklarını ve bu süreçte cumhurbaşkanı adayını erken belirleme kararı aldıklarını açıkladı.

Özel ve İmamoğlu

Özel şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı bir saldırıyla başladı. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na atanması, Esenyurt'a kayyum atanması, Beşiktaş operasyonu… Böyle başladı ve bir mücadelenin içine girdik. Ocak ayında, bizi de rahatsız eden bir dizi saldırı oldu. Yirmi yıl öncesinden Ekrem Başkan'ın daire sattığı insanlara "Açıktan para verdin mi?" diye sorarak başladılar.

Biz de bütün kurullarımızı peşi sıra topladık ve Ocak ayının sonlarında dedik ki: "Madem öyle, biz de Cumhurbaşkanı adayımızı erken belirleyelim. Hem Türkiye erken seçim gündemine girsin hem de biz adayımızı belirleyelim ve yürüyelim."