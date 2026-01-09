Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin liraya yükselecek! Teklif TBMM'ye sunuldu

Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının ardından en düşük emekli aylığına yapılacak artış oranı da netlik kazandı. Hükümet, en düşük emekli aylığına, memurlara verilen zam oranı kadar yani yüzde 18.6 oranında zam yapacak.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklifle en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

TAKVİM en düşük maaşın 20 bin TL'ye yükseltileceğini yazmıştı (9 Ocak 2026 tarihli gazete)

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU



Zam düzenlemesini de içeren torba kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltileceğini açıkladı.

Güler, emeklilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.



Güler'in açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak; memur emekli aylıkları (Emekli Sandığı) ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır.

Buna göre 2026 yılı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 12,19 oranında; memur emekli aylıkları ise (Emekli Sandığı) yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır.

Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararı uyarınca da taban aylık katsayısına bir katsayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacaktır.

Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde, yaklaşık Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir.

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır.

Değerli basın mensupları, bu çalışmalarımızın neticesinde ortaya çıkan birkaç teknik bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Özellikle bu toplamda 16 bin 881 TL olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 bin 700 küsur kişi idi. Şimdi 20.000 TL'ye bu oran artırılmak suretiyle, yaklaşık bu 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır."