Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin liraya yükselecek! Teklif TBMM'ye sunuldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi" sözünün ardından emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi talimatını verdi. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklifle en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıktı. Böylece en düşük emekli maaşına, memura verilen zam kadar artış yapıldı.
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklifle en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi.
En düşük emekli maaşı belli oldu!
Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının ardından en düşük emekli aylığına yapılacak artış oranı da netlik kazandı. Hükümet, en düşük emekli aylığına, memurlara verilen zam oranı kadar yani yüzde 18.6 oranında zam yapacak.
TEKLİF MECLİS'E SUNULDU
Zam düzenlemesini de içeren torba kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltileceğini açıkladı.
Güler, emeklilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.
Güler'in açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak; memur emekli aylıkları (Emekli Sandığı) ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır.
Buna göre 2026 yılı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 12,19 oranında; memur emekli aylıkları ise (Emekli Sandığı) yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır.
Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararı uyarınca da taban aylık katsayısına bir katsayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacaktır.
Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde, yaklaşık Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir.
Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır.
Değerli basın mensupları, bu çalışmalarımızın neticesinde ortaya çıkan birkaç teknik bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.
Özellikle bu toplamda 16 bin 881 TL olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 bin 700 küsur kişi idi. Şimdi 20.000 TL'ye bu oran artırılmak suretiyle, yaklaşık bu 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır."
MASADA İKİ SENARYO VARDI
Edinilen bilgilere göre; hükümet 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşına ilişkin zam senaryolarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı toplantıda masaya yatırdı.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine uygulanacak 12.19 oranındaki zammın en düşük emekli maaşı için de geçerli olup olmayacağının ele alındığı toplantıda, bütçe imkanları doğrultusunda tutarın nasıl artırılabileceği de tartışıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etki yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 20 bin liraya ulaşırken, bu maaştan yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 692 bine çıktı. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ayda 70 milyar lira olarak hesaplandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Hükümetin gerçekleştirdiği dörtlü toplantıda hazırlanan senaryolar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da "vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi" sözüne vurgu yaparak 20 bin TL'lik zam senaryosunun hayata geçirilmesi için talimat verdi. Böylece 4 milyon 962 bin kişinin yararlanacağı 20 bin TL'lik en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme hazırlandı.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar sürecek. Teklif yetişirse emekliler yeni maaşını 20 bin TL üzerinden alacak.
İşte emekli maaşı ödeme takvimi:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak
SİTE ARTIŞLARI DA YASA TEKLİFİNDE
TBMM Başkanlığı'na sunulacak bir diğer teklifte ise, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun düzenlemesi de yer alacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1.270 TL
Hazırlığı tamamlanan 15 maddelik torba teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin bin liradan bin 270 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.