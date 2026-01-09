AB’den Şam’a tarihi ziyaret: Von der Leyen ve Costa, Ahmed Şara ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, AB heyetini kabul etti, AA ŞARA AB YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda von der Leyen ve Costa'yı beraberindeki heyetle birlikte kabul etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de Şara'dan önce Costa ve von der Leyen ile görüştü.