KAPATMA KARARI VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ Soruşturma devam ederken Ekol TV'nin kapatma kararı almasının ardından şirket merkezini Küçükçekmece'den Kağıthane'ye taşıdığı belirlendi. Bu hamlenin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Böylece soruşturma, daha geniş kapsamlı bir inceleme sürecine girmiş oldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gizli tanık beyanları ve ihbarlar doğrultusunda başlattığı incelemede, kanalın finansman yapısı ve arkasındaki isimler mercek altına alındı. Soruşturma, yasa dışı bahis gelirleri ve suçtan elde edilen paraların medya faaliyeti üzerinden aklandığı iddiaları üzerine derinleştirildi.

Bir süre önce medyaya giren ve astronomil rakamlarla transferler yapan Ekol TV geçtiğimiz ay kapanma kararı aldı. Kanal hakkında kara para aklandığı iddialarıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bir fotoğraf ise ilginç bağlantıları gündeme getirdi...

DOSYADA 12 İSİM VAR: BAŞ ŞÜPHELİ VEYSEL ŞAHİN! Dosyada, yasa dışı bahis soruşturmalarından bilinen Veysel Şahin baş şüpheli olarak yer alırken FETÖ'ye yardım suçundan hapis yatan Mübariz Mansimov, Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve Avukat Ersan Şen'in de aralarında bulunduğu toplam 12 isim yer alıyor.

MASAK'TAN KAPSAMLI RAPOR TALEP EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kapsamlı bir rapor talep etti. Bu raporla birlikte Ekol TV'nin sermaye yapısı, para trafiği ve şüpheli işlemlerinin netleştirilmesi hedefleniyor. MASAK'tan gelecek verilerin, soruşturmanın yönünü ve kapsamını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

KENAN TEKDAĞ FOTOĞRAFI SORU İŞARETLERİNİ BÜYÜTTÜ

Soruşturma sürerken kamuoyuna yansıyan bir fotoğraf, dosyaya yeni bir boyut kazandırdı. Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru'nun, farklı bir dosyadan tutuklu bulunan eski Habertürk Yöneticisi Kenan Tekdağ'ı daha önce ofisinde ziyaret ettiği ve bu ziyareti sosyal medya hesabından "Değerli ağabeyim Mehmet Kenan Tekdağ'a nezaket ziyaretinde bulunduk, odasında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" ifadeleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Bu temas, Tekdağ'ın Ekol TV yapılanmasındaki olası rolüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Ekol TV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin Kenan Tekdağ ve Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru