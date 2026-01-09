Kara para soruşturmasından çıkan fotoğraf: Kenan Tekdağ "Ekol"ü mü?
Astronomik transferlerle dikkat çeken ancak ani bir kararla kapatılan Ekol TV hakkında başlatılan kara para soruşturması, medya-yasa dışı bahis-örgütlü yapı iddialarını iç içe geçiren çok katmanlı bir dosyaya dönüştü. Baş şüpheli Veysel Şahin’den FETÖ hükümlüsü Mübariz Mansimov’a uzanan isim listesi, MASAK’tan istenen kapsamlı rapor ve adres değişikliğiyle derinleşen süreçte ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı. Farklı bir kara para soruşturmasından tutuklu bulunan eski Habertürk yöneticisi Kenan Tekdağ ile Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru'nun bağının ortaya çıkması, iki dosya arasında olası bir temas olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.
Bir süre önce medyaya giren ve astronomil rakamlarla transferler yapan Ekol TV geçtiğimiz ay kapanma kararı aldı. Kanal hakkında kara para aklandığı iddialarıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bir fotoğraf ise ilginç bağlantıları gündeme getirdi...
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gizli tanık beyanları ve ihbarlar doğrultusunda başlattığı incelemede, kanalın finansman yapısı ve arkasındaki isimler mercek altına alındı. Soruşturma, yasa dışı bahis gelirleri ve suçtan elde edilen paraların medya faaliyeti üzerinden aklandığı iddiaları üzerine derinleştirildi.
KAPATMA KARARI VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Soruşturma devam ederken Ekol TV'nin kapatma kararı almasının ardından şirket merkezini Küçükçekmece'den Kağıthane'ye taşıdığı belirlendi. Bu hamlenin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Böylece soruşturma, daha geniş kapsamlı bir inceleme sürecine girmiş oldu.
DOSYADA 12 İSİM VAR: BAŞ ŞÜPHELİ VEYSEL ŞAHİN!
Dosyada, yasa dışı bahis soruşturmalarından bilinen Veysel Şahin baş şüpheli olarak yer alırken FETÖ'ye yardım suçundan hapis yatan Mübariz Mansimov, Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve Avukat Ersan Şen'in de aralarında bulunduğu toplam 12 isim yer alıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 gizli tanığın ifadesi dosyada yer alıyor.
MASAK'TAN KAPSAMLI RAPOR TALEP EDİLDİ
Edinilen bilgilere göre savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kapsamlı bir rapor talep etti. Bu raporla birlikte Ekol TV'nin sermaye yapısı, para trafiği ve şüpheli işlemlerinin netleştirilmesi hedefleniyor. MASAK'tan gelecek verilerin, soruşturmanın yönünü ve kapsamını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
KENAN TEKDAĞ FOTOĞRAFI SORU İŞARETLERİNİ BÜYÜTTÜ
Soruşturma sürerken kamuoyuna yansıyan bir fotoğraf, dosyaya yeni bir boyut kazandırdı. Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru'nun, farklı bir dosyadan tutuklu bulunan eski Habertürk Yöneticisi Kenan Tekdağ'ı daha önce ofisinde ziyaret ettiği ve bu ziyareti sosyal medya hesabından "Değerli ağabeyim Mehmet Kenan Tekdağ'a nezaket ziyaretinde bulunduk, odasında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" ifadeleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Bu temas, Tekdağ'ın Ekol TV yapılanmasındaki olası rolüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Öte yandan Tekdağ ile Doğru'nın birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunduğu da ortaya çıktı.
TEKDAĞ FARKLI BİR KARA PARA DOSYASINDAN TUTUKLU
Kenan Tekdağ, Habertürk'ün Ciner Grubu'ndan Can Holding'e geçiş sürecini de kapsayan sürece ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Holding'e yönelik yürütülen soruşturmda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yer alıyor. Ekol TV ile kurulan temas, bu dosya ile yeni soruşturmalar arasında bağlantı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.
UYUŞTURUCU VE FUHUŞ AĞI İDDİALARI
Öte yandan Kenan Tekdağ döneminde Habertürk çalışanlarının merkezinde yer aldığı ileri sürülen uyuşturucu ve fuhuş ağı iddialarına ilişkin soruşturma da sürüyor. Gizli tanık ifadelerinde, kamuoyunda "sapkınlık ağı" olarak nitelendirilen yapının bu dönemde kurulduğu, bazı taciz iddialarının Kenan Tekdağ döneminde örtbas edildiği ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimler kullanılarak bürokratik ve hukuki çıkar sağlandığı öne sürüldü.
EKOL TV BAĞLANTISI MERCEK ALTINDA
Tüm bu gelişmeler, Ekol TV dosyasının yalnızca bir medya soruşturması olmadığını, çok katmanlı bir mali ve örgütsel yapı iddiasını barındırdığını ortaya koyuyor. MASAK raporu ve savcılığın atacağı yeni adımlar, Kenan Tekdağ–Ekol TV hattındaki ilişkinin boyutlarını da netleştirecek.