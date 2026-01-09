Altın kaçakçılığında 7 şirkete yeni dalga operasyon! Gözaltı listesi ortaya çıktı

Türkiye gündemini sarsan altın kaçakçılığı soruşturmasında üçüncü safhaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen çok sayıda adrese şafak baskını gerçekleştirdi.

Ele geçirilen altın ve paralar (Takvim.com.tr)

HEDEFTE DEV METAL VE ALTIN ŞİRKETLERİ VAR

Edinilen bilgilere göre; soruşturmanın bu ayağında sektörün bilinen isimleri mercek altına alındı. Operasyon düzenlenen kurumlar arasında; ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding, AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. gibi toplamda 7 dev şirket bulunuyor. Savcılık talimatıyla hareket eden jandarma timleri, şirket merkezlerinde ve yöneticilerin ikametlerinde detaylı arama başlattı.

GÖZALTI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında sadece şirket binaları değil, bu şirketlerin sahibi olan 7 önemli isim de hedefe konuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü, dijital materyallere ve muhasebe kayıtlarına el konulduğu öğrenildi. Liderliğini AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş'un yaptığı kaçakçılık ağında, Adnan Kurtulmuş, Erol Kurtulmuş. Pelin Tarhanacı, Demir Tarhanacı, Burçak Yılmaz, Yasin Koltuk ve Ahmet Yılal gözaltına alındı.

İAR SONRASI İKİNCİ BÜYÜK DARBE

Geçtiğimiz dönemde İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) isimli şirkete yönelik gerçekleştirilen operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yeni deliller ışığında genişletilen soruşturma, kaçakçılık ağının düşündüğünden daha organize olduğunu ortaya koydu.