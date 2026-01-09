İran’ın gölge bankacılığı! Devrim Muhafızları’nın kripto ağı ortaya çıktı

Devrim Muhafızları'nın kripto para ağı, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

İKİ MARKA TEK OPERASYON

The Washington Post'un belirttiğine göre TRM Labs araştırmacıları, Zedcex ve Zedxion'a küçük miktarlarda para yatırıp çekerek borsaların iç altyapısını izledi. Bu iki borsanın aslında aynı operasyonun iki farklı marka adı olduğu ve IRGC'ye ait cüzdanlar, offshore aracılar ve İran'daki kripto şirketleri arasında para akışı sağladığı belirlendi.

HUSİLERE ÖDEME

TRM Labs, tespit edilen işlemlerden birinin, IRGC'ye ait bir cüzdandan Yemenli bir kişiye gönderilen 10 milyon dolarlık ödeme olduğunu açıkladı. Bu kişi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2021 yılında İran yakıtını kaçak yollarla satarak Husileri finanse etmekle suçlanmıştı.