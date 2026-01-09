İran’ın gölge bankacılığı! Devrim Muhafızları’nın kripto ağı ortaya çıktı
İran'ın gölge bankacılık ağı ortaya çıktı. Kripto analiz şirketi TRM Labs’in raporuna göre, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İngiltere’de kayıtlı iki kripto para borsası üzerinden 2023’ten bu yana yaklaşık 1 milyar dolarlık transfer gerçekleştirerek uluslararası yaptırımları deldi.
Kripto para incelemeleri konusunda uzmanlaşmış TRM Labs'in yeni analizine göre, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), 2023 yılından bu yana İngiltere'de kayıtlı iki kripto para borsasını kullanarak yaklaşık 1 milyar dolarlık para transferi gerçekleştirdi. Zedcex ve Zedxion adlı bu borsaların, İran'a yönelik uluslararası ekonomik yaptırımları delmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.
İNGİLTERE'DE KRİPTO AĞI
TRM Labs, Devrim Muhafızları'nın kripto sektöründeki sıradan bir finansal altyapı unsuru gibi görünen bir mekanizmayı kullanarak büyük miktarda parayı sınırlar ötesine taşıdığını ve bunun, İran'ın kripto kullanımında yeni bir sofistike seviyeye ulaştığını gösterdiğini vurguladı. Analize göre IRGC bağlantılı işlemler, bu iki borsanın 2023–2025 arasındaki toplam işlem hacminin yüzde 56'sını oluşturdu.
YAPTIRIMDAN KRİPTO İLE KAÇTILAR
ABD ve Batılı ülkeler tarafından ağır yaptırımlar altında bulunan IRGC, bu kısıtlamalara rağmen uluslararası para transferine ihtiyaç duyuyor. Bunun başlıca nedenleri arasında; Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husiler gibi silahlı gruplara destek sağlamak ile İran'ın silah ve nükleer programları için parça temin etmek yer alıyor. Kripto paraların doğası gereği, fonların kaynağını ve hedefini tespit etmenin zor olması bu süreci kolaylaştırıyor.
İKİ MARKA TEK OPERASYON
The Washington Post'un belirttiğine göre TRM Labs araştırmacıları, Zedcex ve Zedxion'a küçük miktarlarda para yatırıp çekerek borsaların iç altyapısını izledi. Bu iki borsanın aslında aynı operasyonun iki farklı marka adı olduğu ve IRGC'ye ait cüzdanlar, offshore aracılar ve İran'daki kripto şirketleri arasında para akışı sağladığı belirlendi.
HUSİLERE ÖDEME
TRM Labs, tespit edilen işlemlerden birinin, IRGC'ye ait bir cüzdandan Yemenli bir kişiye gönderilen 10 milyon dolarlık ödeme olduğunu açıkladı. Bu kişi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2021 yılında İran yakıtını kaçak yollarla satarak Husileri finanse etmekle suçlanmıştı.
ALTINDAN BEBAK ZENCANI ÇIKTI
Analiz, söz konusu borsaları, geçmişte İran'ın petrol satışlarında kilit rol oynayan tartışmalı iş insanı Babek Zencani ile de ilişkilendirdi. TRM Labs, borsalardan birinin yöneticisinin adı ve doğum tarihi bilgilerinin Zencani ile örtüştüğünü belirtti. Zencani, 2013'te milyarlarca dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla idama mahkûm edilmiş, ancak cezası daha sonra hafifletilerek 2024'te serbest bırakılmıştı.
İRAN'IN GÖLGE BANKACILIĞI
Eski ABD Hazine yetkilisi Miad Maleki, "İki yılda ulaşılan 1 milyar dolarlık hacim, dijital para birimlerinin İran'ın gölge bankacılık sistemi için giderek daha önemli bir finansal kanal haline geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.