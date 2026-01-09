Bakanlık açıkladı: Et, süt ve yağda şok hileler! İşte taklit ve tağşiş listesi

PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını riske atan gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde taklit ve tağşiş tespit edilen ürünler açıklanırken son listede süt, et, bal ve bitkisel yağlarda ciddi usulsüzlükler yer aldı. İşte güncel ifşa listesi!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenli gıdaya erişimi sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerini sürdürürken, taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin sonuçları kamuoyuna açıkladı. İşte yeni liste!

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla işletmelerde denetim gerçekleştiriyor.

BAKANLIKTAN ÇARPICI İFŞA LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son denetim raporunda, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, arıcılık ürünleri ile bitkisel yağlarda halk sağlığını tehdit eden ciddi usulsüzlükler tespit edildi. İncelemelerde, mevzuata aykırı içerik kullanımı, yanıltıcı etiketleme ve izinsiz katkı maddelerinin öne çıktığı belirtildi. Güncel listede; peynir, yoğurt, süt, kaymak, sucuk, kıyma, köfte, mantı, lahmacun ve bal gibi yaygın tüketilen ürünlerin yer alması dikkat çekti.

ÇAPALI ÇAYIR: Kaymaklı yoğurtta nişasta tespiti

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE

Denetimler kapsamında peynir, yoğurt, kaymak ve süt ürünlerinde bitkisel yağ, nişasta ve bazı katkı maddelerinin kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, gıda mevzuatına aykırı olan ve kullanımına izin verilmeyen natamisin maddesinin bazı ürünlerde tespit edilmesi, tüketici sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu şeklinde değerlendirildi.

Kaynak: AA

ET VE ET ÜRÜNLERİNDE İÇERİK İHLALİ

Köfte, sucuk, kıyma, lahmacun ve mantı gibi ürünlerde dana eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Kaynağı belirsiz etlerin gıda ürünlerinde yer almasının hem sağlık hem de güvenilirlik açısından önemli bir sorun olduğu vurgulandı.

MUDANYA KÖY-KOOP: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

BİTKİSEL YAĞLARDA KALİTE DÜŞÜŞÜ

Zeytinyağı başta olmak üzere bazı bitkisel yağ ürünlerinde, ürünün saf yapısını bozan tohum yağları karışımına rastlandı. Bu tür uygulamaların tüketiciyi yanıltarak ürünün gerçek niteliğini gizlediği ifade edildi.

Bakanlık görevlileri gıda denetimi yapıyor. Kaynak: AA

BAL ÜRÜNLERİNDE SAHTECİLİK

Süzme çiçek balı adı altında satılan bazı ürünlerin doğal bal içeriği taşımadığı ve taklit ya da tağşiş yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin gerçek bal özelliklerini karşılamadığını belirtti.

GÜL AFİA: Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti

LİSTEYE ERİŞİM VE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin kamuoyuna açıklanmasının tüketiciyi bilinçlendirmek ve firmalar üzerinde caydırıcı etki oluşturmak amacı taşıdığını vurguladı. Güncel ifşa listesine "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilir.

(Tarım ve Orman Bakanlığı: Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar)

(Tarım ve Orman Bakanlığı: Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar)

