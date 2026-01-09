Bakanlık açıkladı: Et, süt ve yağda şok hileler! İşte taklit ve tağşiş listesi

Kaynak: AA ET VE ET ÜRÜNLERİNDE İÇERİK İHLALİ Köfte, sucuk, kıyma, lahmacun ve mantı gibi ürünlerde dana eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Kaynağı belirsiz etlerin gıda ürünlerinde yer almasının hem sağlık hem de güvenilirlik açısından önemli bir sorun olduğu vurgulandı.

MUDANYA KÖY-KOOP: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti BİTKİSEL YAĞLARDA KALİTE DÜŞÜŞÜ Zeytinyağı başta olmak üzere bazı bitkisel yağ ürünlerinde, ürünün saf yapısını bozan tohum yağları karışımına rastlandı. Bu tür uygulamaların tüketiciyi yanıltarak ürünün gerçek niteliğini gizlediği ifade edildi.

Bakanlık görevlileri gıda denetimi yapıyor. Kaynak: AA BAL ÜRÜNLERİNDE SAHTECİLİK Süzme çiçek balı adı altında satılan bazı ürünlerin doğal bal içeriği taşımadığı ve taklit ya da tağşiş yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin gerçek bal özelliklerini karşılamadığını belirtti.

GÜL AFİA: Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti LİSTEYE ERİŞİM VE UYARI Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin kamuoyuna açıklanmasının tüketiciyi bilinçlendirmek ve firmalar üzerinde caydırıcı etki oluşturmak amacı taşıdığını vurguladı. Güncel ifşa listesine "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilir. İşte güncel taklit ve tağşiş listesi