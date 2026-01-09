Bakanlık açıkladı: Et, süt ve yağda şok hileler! İşte taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını riske atan gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde taklit ve tağşiş tespit edilen ürünler açıklanırken son listede süt, et, bal ve bitkisel yağlarda ciddi usulsüzlükler yer aldı. İşte güncel ifşa listesi!
BAKANLIKTAN ÇARPICI İFŞA LİSTESİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son denetim raporunda, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, arıcılık ürünleri ile bitkisel yağlarda halk sağlığını tehdit eden ciddi usulsüzlükler tespit edildi. İncelemelerde, mevzuata aykırı içerik kullanımı, yanıltıcı etiketleme ve izinsiz katkı maddelerinin öne çıktığı belirtildi. Güncel listede; peynir, yoğurt, süt, kaymak, sucuk, kıyma, köfte, mantı, lahmacun ve bal gibi yaygın tüketilen ürünlerin yer alması dikkat çekti.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE
Denetimler kapsamında peynir, yoğurt, kaymak ve süt ürünlerinde bitkisel yağ, nişasta ve bazı katkı maddelerinin kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, gıda mevzuatına aykırı olan ve kullanımına izin verilmeyen natamisin maddesinin bazı ürünlerde tespit edilmesi, tüketici sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu şeklinde değerlendirildi.
ET VE ET ÜRÜNLERİNDE İÇERİK İHLALİ
Köfte, sucuk, kıyma, lahmacun ve mantı gibi ürünlerde dana eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Kaynağı belirsiz etlerin gıda ürünlerinde yer almasının hem sağlık hem de güvenilirlik açısından önemli bir sorun olduğu vurgulandı.
BİTKİSEL YAĞLARDA KALİTE DÜŞÜŞÜ
Zeytinyağı başta olmak üzere bazı bitkisel yağ ürünlerinde, ürünün saf yapısını bozan tohum yağları karışımına rastlandı. Bu tür uygulamaların tüketiciyi yanıltarak ürünün gerçek niteliğini gizlediği ifade edildi.
BAL ÜRÜNLERİNDE SAHTECİLİK
Süzme çiçek balı adı altında satılan bazı ürünlerin doğal bal içeriği taşımadığı ve taklit ya da tağşiş yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin gerçek bal özelliklerini karşılamadığını belirtti.
LİSTEYE ERİŞİM VE UYARI
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin kamuoyuna açıklanmasının tüketiciyi bilinçlendirmek ve firmalar üzerinde caydırıcı etki oluşturmak amacı taşıdığını vurguladı. Güncel ifşa listesine "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilir.
