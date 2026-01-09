A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları yeni rolünü anlattı: İzleyiciyi çok sürpriz bekliyor

Bu rolü kabul ederken kendisini en çok etkileyen unsurlardan bahseden Diren Polatoğulları, "Bu rolü kabul ederken beni en çok etkileyen şeylerden biri senaryo oldu. Senaryonun çok iyi bir üslubu ve kimliği vardı. Tabii ki bir de yapım şirketimiz. Zaten uzun yıllardır bir aradayız, çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi seviyoruz. Oyuncu kadrosu da gayet iyi, hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım" dedi.