Türkiye'yi sarsan vahşet: Isparta canavarı dosyası Müge Anlı'da! Ferdi Özdemir cinayetinde oklar eşine döndü
Türkiye'yi ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Müge Anlı’da gündeme geldi. Ferdi Özdemir’in şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açılırken canlı yayında paylaşılan çarpıcı detaylar soruşturmayı derinleştirdi. Şüphe okları bu kez eşe yöneldi.
Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...
FERDİ ÖZDEMİR NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Acılı baba, oğlunun ölümüyle ilgili gelini Ümran Özdemir'i işaret ederek yaşananların onunla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamayan baba, adalet çağrısı yaptı. Olayla ilgili soruşturma derinleşirken dosyaya ilişkin iddialara yenisi ekleniyor.
"ÇOK YALAN SÖYLÜYORSUN ÜMRAN"
Komşuları Arife Çetiner, Müge Anlı canlı yayına bağlanarak Ümran Özdemir'in sürekli yalan söylediğini dile getirdi.
OLAY GÜNÜ MESAJLARI NEDEN SİLDİ?
Ahırda kameraların çalışmadığını bilmediğini söyleyen Ümran Özdemir şüphe oklarını kendine çevirdi. Özdemir'in aynı gün telefon mesajlarını silmesi merak uyandırdı. Ümran Özdemir, "Telefondan mesajları sildim, ifadede gösterdim sildim" dedi.
FERDİ ÖZDEMİR'İN KATİLİ KİM?
Yanmış aracının yanında başı kesilmiş halde bulunan Ferdi Özdemir'in cinayetine ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı. Şüphe okları merhumun eşine çevirildi. Taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi. Eş Ümran Özdemir'in şüpheli ifadeleri dikkat çekerken, cinayeti kimin işlediğine dair soruşturma sürüyor.
BUGÜN MÜGE ANLI'DA NELER YAŞANDI?
İstanbul Bağcılar'da yaşayan %50 zihinsel engelli 31 yaşındaki Ayşenur Şen, 17 Aralık Çarşamba günü kayıplara karıştı. Hem halası hem de vasisi olan Kezban Orakçı onu aramak için stüdyoya geldi. Zihinsel engelli genç kadın kaybının 18. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Ailesi ve eşine dönmek istemeyen Ayşenur Şen canlı yayına geldi, ailesi ile yüzleşti. Ayşenur Şen, yuvasına geri dönmeye karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Isparta'da 5 Aralık'ta yaşanan olayda 39 yaşındaki evli ve iki çocuk babası çoban Ferdi Özdemir'in başı bedeninden ayrılmış halde cansız bedeni bulundu. Özdemir'in cesedi, yanmış otomobiline yakın bir noktada tespit edilirken cinayetin son derece vahşi şekilde işlendiği belirlendi. Müge Anlı yeni bölümde Isparta'daki kesik baş cinayetine ilişkin dosya sürüyor. Eş Ümran Özdemir yayın sonrası uygulamadan biriyle tanıştığını ve konuştuğunu kabul etti. Konuştuğu kişiyle oyunda tanıştığını ve tır şoförü olduğunu açıkladı.Özdemir, 3 aydır tanıştığı kişinin Isparta'ya gelmediğini sadece yazıştıklarını ifade etti.
MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
atv'de izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi saat 10:00'da yeni bölümüyle ekrana geliyor. Aşağıdaki linkten yayını takip edebilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ