Türkiye'yi sarsan vahşet: Isparta canavarı dosyası Müge Anlı'da! Ferdi Özdemir cinayetinde oklar eşine döndü

İstanbul Bağcılar'da yaşayan %50 zihinsel engelli 31 yaşındaki Ayşenur Şen, 17 Aralık Çarşamba günü kayıplara karıştı. Hem halası hem de vasisi olan Kezban Orakçı onu aramak için stüdyoya geldi. Zihinsel engelli genç kadın kaybının 18. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Ailesi ve eşine dönmek istemeyen Ayşenur Şen canlı yayına geldi, ailesi ile yüzleşti. Ayşenur Şen, yuvasına geri dönmeye karar verdi.

(Isparta'da cinayete kurban giden Ferdi Özdemir 2 çocuk babasıydı)

NE OLMUŞTU?

Isparta'da 5 Aralık'ta yaşanan olayda 39 yaşındaki evli ve iki çocuk babası çoban Ferdi Özdemir'in başı bedeninden ayrılmış halde cansız bedeni bulundu. Özdemir'in cesedi, yanmış otomobiline yakın bir noktada tespit edilirken cinayetin son derece vahşi şekilde işlendiği belirlendi. Müge Anlı yeni bölümde Isparta'daki kesik baş cinayetine ilişkin dosya sürüyor. Eş Ümran Özdemir yayın sonrası uygulamadan biriyle tanıştığını ve konuştuğunu kabul etti. Konuştuğu kişiyle oyunda tanıştığını ve tır şoförü olduğunu açıkladı.Özdemir, 3 aydır tanıştığı kişinin Isparta'ya gelmediğini sadece yazıştıklarını ifade etti.