Grönland krizine çeyiz diplomasisi: Trump’ın oğlu Prenses ile evlensin

ABD Venezuela'dan sonra Grönland 'ı da ele geçirme tehditleri savururken sosyal medyada ilginç bir iddia gündeme damga vurdu.

Sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'ın oğlu Barron Trump'ın Danimarka 'da tahtın tek sahibi olan Prenses Isabella ile evlenmesi çözüm olarak sunuldu ve iddia ABD gündeminin bir numaralı konusu haline geldi.

Donald, Melania ve Barron Trump, Reuters

"GRÖNLAND'I AMERİKA'YA ÇEYİZ VERİN"

İlk paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısı "Basit bir diplomatik çözüm, Barron Trump'ın Danimarka Prensesi Isabella ile evlenmesi ve Grönland'ın Amerika'ya çeyiz olarak verilmesidir." ifadeleri yer alıyor.

Gönderi, 7 Ocak'ta ilk paylaşılmasından bu yana yaklaşık yedi milyon kullanıcı tarafından görüldü ve binlerce kişi yorumlarda düşüncelerini paylaştı.