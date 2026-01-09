Grönland krizine çeyiz diplomasisi: Trump’ın oğlu Prenses ile evlensin

PODCAST CANLI YAYIN

ABD Grönland’ı tehdit ederken sosyal medyada yapılan “çeyiz diplomasisi” önerisi gündeme damga vurdu. Bir kullanıcı Trump’ın oğlu Barron Trump’ın Danimarka’da tahtın tek sahibi olan Prenses Isabella ile evlenmesinin çözüm getireceğini söyledi ve “Grönland çeyiz olsun” dedi.

ABD Venezuela'dan sonra Grönland'ı da ele geçirme tehditleri savururken sosyal medyada ilginç bir iddia gündeme damga vurdu.

Danimarka Prensesi Isabella, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

ÇÖZÜM PRENSESLE EVLİLİK

Sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'ın oğlu Barron Trump'ın Danimarka'da tahtın tek sahibi olan Prenses Isabella ile evlenmesi çözüm olarak sunuldu ve iddia ABD gündeminin bir numaralı konusu haline geldi.

Donald, Melania ve Barron Trump, Reuters

"GRÖNLAND'I AMERİKA'YA ÇEYİZ VERİN"

İlk paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısı "Basit bir diplomatik çözüm, Barron Trump'ın Danimarka Prensesi Isabella ile evlenmesi ve Grönland'ın Amerika'ya çeyiz olarak verilmesidir." ifadeleri yer alıyor.

Gönderi, 7 Ocak'ta ilk paylaşılmasından bu yana yaklaşık yedi milyon kullanıcı tarafından görüldü ve binlerce kişi yorumlarda düşüncelerini paylaştı.

Barron Trump çocukluğu, Takvim Fotoğraf Arşivi

"HABSBURG MONARŞİSİNİN ESKİ GÜZEL GÜNLERİ"

Binlerce sosyal medya kullanıcısı çeyiz önerisine destek verdi. Bir kullanıcı "Biz Avusturya'da Habsburg monarşisinin eski güzel günlerinde çatışmaları böyle çözüyorduk." dedi.

Başka bir kullanıcı ise "Eğer hayat Bridgerton kadar basit olsaydı bu işe yarardı." dedi.

Grönland, Reuters

TRUMP GÖZÜNÜ GRÖNLAND'A DİKTİ

Trump, pazartesi günü yardımcılarından güncellenmiş bir plan istedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, milletvekillerine Trump'ın Grönland'ı işgal etmek yerine satın almayı planladığını söyledi ve Trump'In yardımcılarından bölgeyi ele geçirme planının güncellenmiş halini kendisine vermelerini istediğini söyledi.

