Bakan Güler ve Fidan'dan SDG'ye karşı Şam'a destek: Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Sugiono ve Sjafrie Sjamsoeddin Ankara'da bir araya geldi. Güler, Suriye'nin güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak gördüklerinin bildirdi. Suriye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini ifade etti. Fidan, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek "SDG 10 Mart mutabakatına uymalı" dedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Sugiono ve Sjafrie Sjamsoeddin Ankara'da bir araya geldi.Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir
SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİDİR
Ortak basın toplantısında konuşan Güler, Suriye'nin güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak gördüklerinin bildirdi.
Güler, "Suriye'de olan son gelişmeleri yakından takip ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi belirtmek isterim." dedi.
SDG MUTABAKATA UYMALI
Suriye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini ifade etti. Fidan, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek "SDG 10 Mart mutabakatına uymalı" dedi.