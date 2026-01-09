Bakan Güler ve Fidan'dan SDG'ye karşı Şam'a destek: Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Sugiono ve Sjafrie Sjamsoeddin Ankara'da bir araya geldi.

Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir

Ortak basın toplantısında konuşan Güler, Suriye'nin güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak gördüklerinin bildirdi.