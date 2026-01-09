PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Güler ve Fidan'dan SDG'ye karşı Şam'a destek: Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Sugiono ve Sjafrie Sjamsoeddin Ankara'da bir araya geldi. Güler, Suriye'nin güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak gördüklerinin bildirdi. Suriye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini ifade etti. Fidan, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek "SDG 10 Mart mutabakatına uymalı" dedi.

Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir

Ortak basın toplantısında konuşan Güler, Suriye'nin güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak gördüklerinin bildirdi.

Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı (AA)

Güler, "Suriye'de olan son gelişmeleri yakından takip ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi belirtmek isterim." dedi.

SDG MUTABAKATA UYMALI

Suriye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini ifade etti. Fidan, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek "SDG 10 Mart mutabakatına uymalı" dedi.

