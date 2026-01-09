Emekli akademisyen Suat Hakkı Kutay'a dost kazığı: Düğün tebriğine gitti evinden oldu

ARABULUCULUK İKİ KEZ SONUÇSUZ KALDI

Taraflar arasında iki kez arabuluculuk süreci yürütüldü. Emekli eğitimcinin tüm iyi niyetlerine karşılık her iki girişim de Mehmet Göral'ın vazgeçmesi nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlandı. Kutay'a kira ödeneceğine dair verilen sözler de tutulmadı.

"İFLAS ETTİM" SAVUNMASI

Mehmet Göral, Suat Hakkı Kutay'ın alacaklı olduğunu kabul etti. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Göral, Velibaba'daki projede arsa sahibiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sözleşmenin tek taraflı feshedildiğini ve bu süreçte iflas ettiğini öne sürdü.

Göral, alacaklara karşılık temlik verilebileceğini belirterek, Kutay'ın haciz yoluna gidebileceğini ifade etti.

Emekli akademisyen ve bürokrat Suat Hakkı Kutay'ın evi kendisinden habersiz şekilde başkasına satıldı

"DEVRE MÜLK VEREBİLİRİM"

Göral ayrıca, sahibi olduğu termal otelden devre mülk önerisinde bulunarak, "Velibaba'daki projeden daire veremem ama termal otelden bir devre mülk daha verebilirim. Satıp parasını alabilir" dedi.