Fenerbahçe'ye milli golcü! İşte yapılacak teklif
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor. Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, Enes Ünal için de nabız yoklamaya başladı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve yapılacak teklifin detayları...
FENERBAHÇE'DE MUSABA SEVİNCİ
Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'da finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta galibiyet kadar konuşulan bir diğer konuda yeni transfer Anthony Musaba'nın performansı oldu.
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk hamlesi olan Hollandalı futbolcu, eski takımı Samsunspor'a karşı sahaya ilk 11'de çıktı.
Musaba, Samsunspor karşısında 2-0 kazanılan maçta iki golün de asistini yaptı ve Fenerbahçe adına maçın kahramanlarından biri oldu.
Samsunspor karşısında maça ilk 11'de başlayan ve iki asist yapan Musaba, krampın da etkisiyle 69. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan Musaba, flaş röportajında gözyaşlarına hakim olamadı. 25 yaşındaki futbolcu, flaş röportajında, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler." dedi.
Hollandalı futbolcu, "2 asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise yeni öğrencisi için, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." sözlerini sarf etti.
OĞUZ AYDIN TRABZONSPOR'U İSTİYOR
Fenerbahçe'de Anthony Musaba transferinin ardından gözden çıkarılan Oğuz Aydın'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile büyük ölçüde el sıkışırken, Oğuz Aydın ise kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor'da kariyerine devam etmek istiyor.
CSKA'dan gelen teklife olumsuz yanıt veren milli futbolcu, Trabzonspor'da oynama isteğini hem kulübüne hem de Fatih Tekke'ye iletti.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun bordo-mavililerde oynama isteği sonrası Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.
2024-2025 sezonunun başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz, 1,5 sezonda sarı-lacivertli formayla 55 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atan milli futbolcu, 10 da asist yaptı.
SZYMANSKI FRANSA YOLCUSU
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Matteo Guendouzi'de mutlu sona yaklaştı.
Fenerbahçe, Fransız orta saha ile anlaşmayı resmiyete dökmesi halinde Sebastian Szymanski ile vedalaşacak.
Taraftar ile arası açılan ve takımdan ayrılmak isteyen Sebastian Szymanski cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
PSV'nin istediği Polonyalı yıldız için sarı-lacivertli kulüp ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes de pazarlıklara başladı. 26 yaşındaki futbolcunun transferi Fenerbahçe'nin kapısını çalan Fransız ekibi, çift haneli teklif yaptı.
Fransız ekibinin, hücum hattını güçlendirmek adına Szymanski'yi transfer listesine aldığı ve Fenerbahçe ile temas kurduğu aktarıldı. Polonyalı yıldızın menajeri ile şartları masaya yatıran Rennes, Szymanski'yi ikna etmesi halinde görüşmelerde resmi adımı atacak.
MERT GÜNOK FENERBAHÇE'DE
Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok 10 yıl sonra yuvaya döndü.
Fenerbahçe formasıyla önemli bir kariyer inşa ettikten sonra 2015 yılında Bursaspor'a, ardından Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş forması giymeye başlamıştı. Mert Günok attığı imza ile yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye döndü.
Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kaleci 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen Mert Günok, Samandıra'da ilk idmanına 8 Ocak Perşembe günü çıkacak.
Milli takım ve oynadığı tüm takımlarda önemli kurtarışlar yapan, topu oyuna iyi sokmakla ünlenen 35 yaşındaki tecrübeli isim 2028 yılı haziran ayına kadar Sarı-lacivertli formayı giyecek.
YENİ DİNAMO GUENDOUZI
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe için 8 Ocak Perşembe günü (bugün) İstanbul'da olacağı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Matteo Guendouzi, Lazio formasıyla son maçına çıktı ve karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu, maçın ardından Lazio taraftarlarını selamlayarak veda etti.
Karşılaşmanın ardından Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuştu. Sarri, "Geleceğimizi Guendouzi ile kurmak isterdim. Onun kalmasını bekliyordum. Onu, kulübün geleceğindeki 7-8 kilit oyuncudan biri olarak görüyordum." ifadelerini kullandı.
MİLLİ GOLCÜ FENER'E
Fenerbahçe'de bu hamlelerin ardından sıra santrfor takviyesine geldi. Guendouzi sonrası gözünü forvet transferine çeviren Fenerbahçe, Enes Ünal'ı gündemine aldı.
Uzun süreli sakatlığını atlatan ve yeniden forma giymeye başlayan Enes Ünal için sarı lacivertliler Bournemouth'a teklif sunacak.
Fenerbahçe, milli yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
Bournemouth'a 16.5 milyon euroya transfer olan Enes Ünal, bu sezon 9 maçta forma giydi ve 1 gol attı.