Fenerbahçe'ye milli golcü! İşte yapılacak teklif

Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan Musaba, flaş röportajında gözyaşlarına hakim olamadı. 25 yaşındaki futbolcu, flaş röportajında, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler." dedi.



Hollandalı futbolcu, "2 asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise yeni öğrencisi için, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." sözlerini sarf etti.

OĞUZ AYDIN TRABZONSPOR'U İSTİYOR Fenerbahçe'de Anthony Musaba transferinin ardından gözden çıkarılan Oğuz Aydın'ın geleceği belirsizliğini koruyor.



Sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile büyük ölçüde el sıkışırken, Oğuz Aydın ise kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor'da kariyerine devam etmek istiyor.





CSKA'dan gelen teklife olumsuz yanıt veren milli futbolcu, Trabzonspor'da oynama isteğini hem kulübüne hem de Fatih Tekke'ye iletti.



