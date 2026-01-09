Mehmet Akif Ersoy'un iddialarını boşa çıkaran ifade: O gelince uyuşturucu ortaya çıkıyordu
Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla ilgili yeni ifadeler Mehmet Akif Ersoy'un Veyis Ateş iddialarını boşa çıkardı. Gözaltına alınan İpek M., Ersoy'un madde etkisinde çakarlı araç kullandığını, ev partilerinde ise "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandıktan sonra ilişkiye girildiğini de öne sürdü. Şüpheli ifadesinde uyuşturucu tedariğini Ersoy'un yaptığı belirtti.
Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
ERSOY'UN DEDİKLERİNİ BOŞA ÇIKARACAK İFADE
Sabah'ta yer alan habere göre; Kendisini uyuşturucu maddeye, soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in alıştırdığını, hiç uyuşturucu almadığını ve arkadaşlarının temin ettiğini iddia eden Mehmet Akif Ersoy'un iddialarını boşa çıkaracak bir ifade daha ortaya çıktı.
"MADDE ETKİSİNDE ARAÇ KULLANDI" İDDİASI
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İpek M. isimli şüpheli, Ersoy ve çevresine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Şüpheli İpek M.'nin savcılıkta verdiği ifadeye göre, olaylar 2022 yılına kadar uzanıyor.
İpek M., gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sık sık alkollü ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu iddia etti.
"DOĞRULUK MU CESARET Mİ" SONRASI CİNSEL İLİŞKİ
İpek M. ifadesinde, "Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Ersoy'u işaret etti. İpek M.; Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy , Buse Ö. ve Tuğba Ö. gibi isimlerin bir arada olduğu ev partilerinde, "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandığını ve sonrasında ilişkiye girildiğini de öne sürüldü.
(Atakan Irmak)