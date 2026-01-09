Mehmet Akif Ersoy'un iddialarını boşa çıkaran ifade: O gelince uyuşturucu ortaya çıkıyordu

Mehmet Akif Ersoy. (Takvim.com.tr arşiv)

"DOĞRULUK MU CESARET Mİ" SONRASI CİNSEL İLİŞKİ

İpek M. ifadesinde, "Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Ersoy'u işaret etti. İpek M.; Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy , Buse Ö. ve Tuğba Ö. gibi isimlerin bir arada olduğu ev partilerinde, "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandığını ve sonrasında ilişkiye girildiğini de öne sürüldü.

(Atakan Irmak)